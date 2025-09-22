Pellegrini, è una favola da derby. Carica Conte: prima chance di fuga

lazio

LAZIO (4-3-3): Provedel 6.5; Marusic 5.5, Gila 5.5, Romagnoli 6, Nuno Tavares 5 (1’ st Lu. Pellegrini 6); Guendouzi 6, Rovella 6.5 (1’ st Cataldi 6.5), Dele-Bashiru sv (14’ pt Belahyane 5); Pedro 6 (34’ st Noslin sv), Dia 5 (17’ st Castellanos 6.5), Zaccagni 5.5. Allenatore: Sarri 5.5.

(3-4-2-1): Svilar 6; Celik 6, Mancini 6, Ndicka 6.5; Rensch 7, Cristante 6.5 (36’ st El Ayanoui sv), Kone’ 6.5, Angelino 6 (36’ st Tsimikas sv); Soule’ 6.5 (28’ st Baldanzi 6), Lo. Pellegrini 7 (28’ st Pisilli 6); Ferguson 5.5 (21’ st Dovbyk 5.5). Allenatore: Gasperini 6.5.

Arbitro: Sozza di Seregno 6.5.

Reti: 38’ pt Lo. Pellegrini

Note: espulsi Belahyane al 40’ st per grave fallo di gioco, Guendouzi dopo il fischio finale per proteste. Ammoniti: Ndicka, Gila. Angoli: 6-3 per la Roma. Recupero: 4’ pt; 6’ st.

Come dentro un film, e infatti Lorenzo Pellegrini ammette di essersi commosso mentre mandava gesti d’affetto ai suoi tifosi dopo aver regalato il gol della vittoria nel derby, lui che per tutta l’estate è stato in partenza dalla Roma: "Cosa c’era nel bacio verso la curva e nell’abbraccio finale? C’è tanto. Mi sono un po’ commosso dopo il gol, Mancini lo sa. È da quando mi sono fatto male che ci tenevo a tornare in campo dall’inizio e a vincere questo derby. Tutte le persone vicine a me mi sono state accanto in questo periodo difficile e di fatica ma di volontà. So che i tifosi mi vogliono bene e anche io a loro. Mi manca fare un gol sotto la Sud, ma va bene anche sotto la Nord, anche sotto la Tevere se ci mettono la porta".