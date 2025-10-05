Rimpianti Baroni all’Olimpico. Var, rissa e pari. Cataldi-gol al 103’

Lazio 3Torino 3

LAZIO (4-2-3-1): Provedel 6.5; Hysaj 5, Gila 6, Romagnoli 6, Tavares 6 (45’ st Lazzari sv); Cataldi 6.5, Basic 6.5 (22’ st Belahyane 6); Cancellieri 8, Dia 5.5 (36’ st Noslin sv), Pedro 6 (22’ st Isaksen 5.5); Castellanos 5. All. Sarri 5.5.

TORINO (4-3-3): Israel 5.5; Pedersen 6.5 (34’ st Dembélé 5), Coco 6, Maripan 6, Lazaro 5 (18’ st Nkounkou 6.5); Casadei 5, Asllani 6, Tameze 5 (25’ st Masina 6.5); Ngonge 6, Simeone 6.5 (34’ st Gineitis 6), Vlasic 5.5 (25’ st Adams 7). All. Baroni 6.5.

Arbitro: Piccinini di Forlì 4.

Reti: 16’ pt Simeone, 24’ e 40’ pt Cancellieri, 28’ st Adams, 48’ st Coco, 58’ st Cataldi rig.

Note: ammoniti Asllani, Romagnoli, Casadei, Cataldi, Castellanos, Maripan.

Tutto in 90 minuti, anzi in 103. Lazio e Torino mettono in scena il meglio e il peggio pareggiando 3-3, con i biancocelesti a rimontare lo svantaggio iniziale, farsi superare a tempo praticamente scaduto e poi riprenderla in maniera rocambolesca con un rigore in pieno recupero dato dopo 5 minuti di parapiglia e controllo Var. Sarri non ha preso parte poi alla conferenza stampa avendo accusato giramenti di testa.