Lazio-Roma: formazioni e orari tv. Punti chiave per la Champions nel 185° derby

Roma 12 aprile 2025 - Una città e due squadre di calcio, essere laziale o essere romanista sono due modi diversi di vivere la stessa passione. Il Tevere divide in due la città, su una sponda un'aquila vola leggiadra per poggiarsi su uno scudo di biancoceleste tinto; dall'altra parte una lupa giallorossa ulula alla luna e allatta i padri della città. Almeno due volte l'anno le due anime della città vengono a incontrarsi per determinare chi in quella stagione possa definirsi il padrone della città, tra emozioni in campo, tifo nelle curve e sfottò fuori dallo stadio. Questo weekend la Serie A potrà celebrare il derby numero 185 in gara ufficiale della Capitale, in campo la Lazio ospiterà la Roma, con calcio d'inizio allo stadio Olimpico alle 20:45 di domenica 13 aprile 2025. All'andata a imporsi fu la Roma guidata già da Claudio Ranieri con le reti di Lorenzo Pellegrini e Alexis Saelemaekers.

La squadra biancoceleste rispetto alla gara d'andata avrà il vantaggio del fattore campo, ma i momenti delle due squadre, rispetto a tre mesi fa, sono diametralmente opposti. Allora era una Lazio in grande spinta, quarta in classifica e super protagonista non solo della prima parte di stagione in Italia, ma anche in Europa League. Nelle ultime settimane però il calo della squadra di Baroni è stato evidente. Il tecnico toscano ha dovuto fare i conti con tanti, troppi infortuni, nelle ultime settimane, spezzando in maniera importante il ritmo del gruppo. L'assenza di Castellanos ha fatto perdere il riferimento principale davanti, costando tanti punti alla squadra. Questo è risultato in una caduta piccola, ma non per questo di poco conto, in graduatoria, dove ora la Lazio è costretta a inseguire il Bologna e la Juventus davanti a lei, dopo aver vissuto i primi tre quarti di annata in zona Champions League. Se a questo si aggiunge il brutto ko patito in Norvegia e la fatica sulle gambe che sicuramente i giocatori hanno accumulato, ecco che la strada appare decisamente in salita per i laziali.

Come scritto in precedenza il momento delle due squadre oggi è diametralmente opposto rispetto alla sfida di andata. Il successo nel derby 184 è stato il primo atto di una risalita incredibile da parte dei capitolini. Allora fu la prima vittoria del 2025, la prima di tantissime, perché in Serie A la Roma non ha mai perso: imbattuta e prima per rendimento con l'anno nuovo. Un numero di punti raccolti impressionante, che hanno risollevato la classifica della squadra: dal decimo posto di allora al settimo di oggi, con distacco dalla zona Champions ridotto ad appena 4 punti. Ora nel mirino dei giallorossi c'è la Lazio, con un record preziosissimo da conservare: quello di vittorie di Ranieri nel derby. Il tecnico romano ha infatti uno score perfetto nelle sfide stracittadine con cinque successi in altre partite di questo tipo giocate nella Capitale. Uno specialista pronto a imporre ancora una volta la sua legge anche in questa sfida di ritorno, dopo aver vinto con merito la sfida di andata.

Senza dubbio il match dell'Olimpico, per storia, blasone ed elettricità dell'ambiente è il big match di questa trentaduesima giornata di Serie A. Una sfida delicatissima che metterà alla prova Simone Sozza della sezione di Seregno. Per il fischietto lombardo si tratterà di un debutto nei derby della Capitale. La designazione completa dell'Aia per questa sfida ha deciso che il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Perrotti e Rossi M, mentre il IV Uomo sarà Doveri. In sala VAR la sfida sarà seguita dalla coppia composta da Meraviglia e Di Paolo. Gara numero 32 della stagione di Sozza, la numero 14 di Serie A, a cui ne aggiunge 5 di Serie B, 10 tra Champions, Europa, Conference e Nations League, 1 di Supercoppa Italiana, 1 delle qualificazioni Uefa ai prossimi Mondiali e 1 di Coppa di Grecia. Sono 6 i precedenti con la Lazio, il bilancio recita 2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte biancocelesti; con la Roma in campo invece 12 volte per l'arbitro brianzolo, lo score è di 7 successi, 2 pari e 3 ko a tinte giallorosse.

Probabili formazioni

Tanti dubbi e anche assenze in casa biancoceleste. Baroni dovrebbe riproporre Provedel tra i pali, ma occhio alla concorrenza di Mandas, grande protagonista nelle ultime sfide giocate. Al posto di Nuno Tavares, infortunato, a sinistra dovrebbe esserci Pellegrini, con Lazzari sul lato opposto, concedendo così un pizzico di riposo a Marusic. Al centro della difesa confermata la coppia composta da Gila e Romagnoli. In mediana tornano Rovella e Guendouzi, con la linea dei trequartisti Isaksen, Dia e Zaccagni, alle spalle del rientrante Castellanos.

Tutti a disposizione per Ranieri, salvo i lungodegenti Dybala e Saud. Davanti a Svilar si dovrebbe riconporre la linea a tre composta da Mancini, Hummels e N'Dicka. In mediana Koné e Paredes sono i due uomini che dovranno fare da filtro davanti alla difesa, mentre sulle fasce correranno a destra Saelemaekers, rientrato dopo aver scontato il turno di squalifica, e l'intoccabile Angeliño. Non dovrebbe essere in dubbio la presenza nell'undici titolare di Soulé, ma c'è ballottaggio per chi giocherà al suo fianco tra El Shaarawy e Pellegrini, con il faraone al momento in vantaggio. In attacco fiducia a Dovbyk.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Marco Baroni.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angeliño; Soulé, El Shaarawy; Dovbyk. All. Claudio Ranieri.

Dove vedere la partita

La partita fra Lazio e Roma dello stadio Olimpico, valevole per la trentaduesima giornata di Serie A, inizierà alle ore 20:45 di domenica 13 aprile 2025. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. L'incontro sarà disponibile anche su Sky solo per chi ha acquistato il pacchetto Zona Dazn sulla piattaforma. I telecronisti scelti dalla piattaforma per raccontare l'incontro sono Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini.