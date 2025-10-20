Sarri esalta Basic: “È l'unico incedibile della Lazio”

Roma, 20 ottobre 2025 – Fare di necessità virtù: esattamente ciò che ha fatto Maurizio Sarri con Toma Basic, che ora è diventato uno degli intoccabili della squadra. I biancocelesti, non hanno potuto fare il calciomercato estivo, perciò hanno tenuto tutti i giocatori tornati dai rispettivi prestiti e hanno rispedito al mittente le offerte per i giocatori più importanti, come Castellanos. Sarri ha ribadito più volte come abbia scelto di tornare nonostante una situazione così complicata solo per amore verso la Lazio e la stagione non è iniziata nel modo migliore. Alla prima giornata è arrivata la sconfitta contro il Como, mentre la vittoria del secondo turno contro il Verona è stata ridimensionata dal ko contro il Sassuolo e da quello contro la Roma. Nel derby, però, le cose si sono messe ancora peggio per i biancocelesti: Rovella è stato costretto a fermarsi per un infortunio, mentre Guendouzi e Belahyane sono stati espulsi. Dato che anche Dele-Bashiru si era fermato precedentemente per un problema fisico, per la successiva gara contro il Genoa Sarri avrebbe avuto un solo centrocampista a disposizione, ovvero Danilo Cataldi. Per questo, si è scelto di cambiare la lista della Serie A, con Toma Basic che ha preso il posto di Dele-Bashiru. Il centrocampista croato, richiamato in causa dopo essere stato a lungo fuori dal progetto, ha subito risposto presente, giocando tre ottime partite. Con queste prestazioni, il croato si è guadagnato la fiducia di Sarri, che ora lo vede come un titolarissimo. Nella conferenza stampa post partita, infatti, l'ex allenatore di Napoli e Juventus ha voluto elogiare il centrocampista croato dicendo che, se dovesse scegliere, Basic sarebbe l'unico incedibile della squadra. Anche nella difficile sfida di ieri contro l'Atalanta, dove è arrivato un pari positivo per i biancocelseti, Basic è stato uno dei migliori e si candida ad essere un punto fermo di questa nuova stagione della Lazio. Nel prossimo turno, Sarri e i suoi affronteranno la Juventus all'Olimpico: i bianconeri stanno attraversando un momento complicato, mentre la Lazio ha ritrovato solidità, come dimostrano i tre risultati utili consecutivi. E chissà che Sarri non voglia affidare ancora una volta le chiavi del centrocampo a Basic.