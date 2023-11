Lazio, Sarri-Lotito: patto di non belligeranza. Infortunio per Casale: salta la Fiorentina

Roma, 28 ottobre 2023 - Calma, sangue freddo e pace fino a fine stagione per poi valutare se andare avanti insieme o meno. Si può riassumere così il nuovo "patto" tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito per il proseguo della stagione biancoceleste. Una sorta di patto di non belligeranza tra le parti, per evitare di addensare ulteriori nuvole nel clima laziale, già non sereno in virtù dei risultati poco convincenti di questo inizio stagionale. In estate, il mercato molto bloccato nelle settimane di ritiro, con la maggior parte degli inserimenti arrivati nelle ultime due settimane di trattative, aveva incrinato il rapporto dalle parti. L'avvio incerto in campionato e le polemiche riguardo la situazione di Immobile hanno fatto il resto.

Questo attuale patto, se così si può definire, perdurerà fino a fine stagione, quando le parti si rincontreranno per discutere l'eventuale addio o il rinnovo del tecnico toscano. L'accordo tra Sarri e i biancocelesti attualmente in essere scadrà a giugno 2025 e porta all'allenatore 4 milioni di euro a stagione. C'è da dire che il tecnico non ha mai fatto storie o polemiche, pretendendo aumenti o prolungamenti, un atteggiamento gradito al presidente laziale. D'altra parte invece il patron non è mai stato uno dall'esonero facile, senza calcoli di sorta. Le esigenze di mercato passano però anche dai risultati e se da una parte l'allenatore non vuole mettersi in testa obiettivi, così da poter tenere la mente sgombra da vincoli, Lotito spinge per il ritorno in Champions League, così da poter programmare con i fondi delle competizioni europee, le future sessioni di mercato. In futuro il club dovrà infatti pagare i corposi riscatti di Guendouzi nel 2024 e di Rovella e Pellegrini nel 2025.

A mediare per questo accordo tra le parti in prima persona è stato il ds Fabiani. Dopo la sfida con l'Atalanta infatti il dirigente avrebbe portato i due a cena fuori, ricucendo il rapporto in questo tavolo a tre. I successi arrivati subito dopo, facilitati anche dal turnover e dalle lunghe rotazioni, hanno messo i sigilli sulla nuova pace tra presidente e allenatore. Il ko della de Kuip di Rotterdam ha però arrestato nella maniera più brusca possibile il buon momento e riacceso le vecchie tensioni tra le parti e crollare il morale. Solo i risultati sembrano per ora utili a mantenere il clima sereno tra le parti. Le divergenze di veduta sul mercato estivo ha lasciato strascichi pesanti nel rapporto tra tecnico e presidente, un aspetto che potrebbe influenzare anche la sessione di trasferimenti invernali, ancora lontana all'orizzonte.

Nicolò Casale si ferma: niente Fiorentina

Se sul fronte del rapporto panchina-dirigenza arrivano segnali di distensione nonostante il momento complicato, non arrivano di certo buone notizie dall'infermeria biancoceleste. Nella serata di venerdì infatti la Lazio ha comunicato che, dopo esami di accertamento, è stata riscontrata una lesione di basso/medio grado all'adduttore della coscia destra per Nicolò Casale. Un infortunio che costringerà Maurizio Sarri a rinunciare al difensore in vista della partita di lunedì contro la Fiorentina, mentre nelle prossime ore saranno valutati i tempi di recupero del centrale. Ecco il comunicato ufficiale della formazione biancoceleste.

"Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Nicolò Casale è stato sottoposto, presso la Paideia International Hospital in data odierna, ad esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso/medio grado a carico della regione adduttoria della coscia destra. Il giocatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero".