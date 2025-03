Le altre sfide. Barcellona scosso, c’è il Benfica per superare il lutto. Bayer con il Bayern

Non solo Inter-Feyenoord nel ritorno degli ottavi di Champions League. Stasera alle 18,45 la prima sfida di giornata è il ritorno di Barcellona-Benfica, con i catalani che hanno vinto all’andata per 1-0 ma sono sicuramente scossi per la morte del medico sociale, trovato senza vita in albergo a soli 40 anni.

Ancora più chiuso sembra il derby tedesco tra Bayer Leverkusen e Bayern Monaco, con i bavaresi che all’andata si sono imposti per 3-0: "Serve qualcosa di epico e potremmo farlo noi. Sappiamo che non sarà certo facile, ma dobbiamo crederci", ha detto ieri l’allenatore del Bayer Leverkusen, Xabi Alonso. Che dovrà fare a meno per diverse settimane di Florian Wirtz, per l’infortunio al tendine della caviglia. Chi passa il duello tedesco affronterà la vincente di Inter-Feyenoord.

L’ultima sfida di giornata è Liverpool-Psg (1-0): Luis Enrique spiega che "ad Anfield è difficile giocare ma noi lo faremo come all’andata, non possiamo snaturarci. Contro il Liverpool non ti puoi chiudere in difesa. E poi in passato abbiamo già recuperato da svantaggi come questo, e ci riproveremo".