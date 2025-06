Le amichevoli. Liverpool e Arsenal testano il Diavolo. Lariani nel Gamper

Per il calcio d’estate, tra le lombarde in A, bisognerà attendere sino al 23 luglio. Il Milan sarà impegnato a Singapore contro l’Arsenal, mentre il Como farà ritorno da Marbella per giocare la Como Cup al Senigallia contro l’Al-Ahli dell’ex Milan Frank Kessie. Tre giorni dopo i rossoneri saranno a Hong Kong per affrontare il Liverpool, e il 31 in Australia con il Perth Glory. Con Cremonese e Inter ancora in alto mare e un’Atalanta che il grosso deve ancora definirlo, anche lo scenario agostano è sostanzialmente incompleto. Dopo alcuni test a Zingonia, i bergamaschi sono attesi il 2 agosto dal Lipsia alla Red Bull Arena, altre date da tenere d’occhio dovrebbero essere intorno al 3, al 10 e al 16 agosto. Il 9 il Milan sarà a Dublino per affrontare il Leeds, il giorno successivo a Stamford Bridge contro Chelsea e Bayer Leverkusen in un triangolare. La formula qui è ancora tutta da definire. Il 10 tornerà in campo anche il Como per il Trofeo Gamper contro il Barcellona. Il Mantova in Trentino scenderà in campo il 17 luglio alle 17 contro la Rotaliana, stessa ora due giorni dopo con il Castiglione, mentre il 26 ecco il Genoa a Moena. Il 2 agosto torna il “Cappelletti“ al Martelli contro il Cesena. Chiudiamo con il Monza: quattro o cinque amichevoli da fissare, il 19 o 20 agosto ci sarà il Berlusconi.A.L.M.