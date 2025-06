Le conferme arrivano, ma ai tifosi non basta. Prende quota Pandolfi. La Vigor cerca la svolta per incendiare il mercato

Le conferme arrivano, ma il pubblico continua a manifestare inquietudine sul mercato della Vigor. I rinnovi di Pesaresi, Magi Galluzzi e Tomba sono una boccata di ossigeno ed un mattone, bello pesante, che assicura solidità sia in termini di esperienza sia nella leadership.

Tre ragazzi di Senigallia che sanno bene quanto il peso di quella canotta rossoblu sia pesante nella spiaggia di velluto, ma intorno a loro c’è una squadra da costruire. Oltre al nome di Balleello, il giovane attaccante senigalliese che nell’ultima stagione si è diviso tra Pistoiese e Sasso Marconi, è tornato in auge un altro profilo piuttosto chiacchierato a Senigallia.

Si tratta di Riccardo Pandolfi, centrocampista di grande solidità che negli ultimi anni ha fatto le fortune del Fossombrone di mister Fucili. Un profilo che ha ripreso quota in città nelle ultime ore, un giocatore che andrebbe ad impreziosire non poco un centrocampo che spesso e volentieri è risultato insicuro e vulnerabile nell’ultima stagione. Novità importanti nel frattempo sul fronte giovanili: la Vigor ha annunciato il nuovo staff tecnico della Juniores Nazionale per la stagione 2025-2026. Il nuovo mister sarà Andrea Lazzari. "Sarà la sua prima volta nel ruolo di primo allenatore dopo le esperienze maturate in prima squadra da vice e collaboratore tecnico - spiega il club -. La società accoglie Giacomo Mori, sarà il vice allenatore rossoblu dopo l’esperienza al Trecastelli. Per quanto riguarda il resto dello staff tecnico, la Vigor conferma: Paolo Pierpaoli, preparatore dei portieri, e Alessandro Frezza, preparatore atletico". Un passo in avanti per Lazzari ed un’altra dimostrazione di fiducia da parte del club nei confronti dell’ex centrocampista della Fiorentina. Contemporaneamente il club ringrazia Brunetti e il vice Rossi Berluti per quanto fatto in questi anni. "Rivolgiamo un gigantesco grazie a Giacomo Brunetti e Giorgio Rossi Berluti - aggiunge la società -. Sono state figure vitali per la crescita dei ragazzi".

Nicolò Scocchera