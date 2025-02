Le decisioni del giudice sportivo, batosta per Maiorano (Marina, Promozione). Inibito anche il dirigente Lauritano. Manata in faccia al massaggiatore: tre giornate

In Eccellenza Stortini del Fabriano Cerreto squalificato per una giornata. Un turno anche a Cannoni (Urbania), Aquila e Lucarini (Matelica). Ammende di euro 100 al Monturano ed euro 50 al Matelica. La gara Urbino-Chiesanuova sospesa domenica per nebbia al 34’ del primo tempo causa nebbia verrà portata a termine mercoledì.

PROMOZIONE. Tre giornate di squalifica per Maiorano, nella foto, (Marina) che a fine gara "colpiva con una mano in faccia il massaggiatore avversario, senza ulteriori conseguenze". Una giornata a Paoli (Villa S.Martino), Tamburini (Biagio Nazzaro Chiaravalle), Codignola (Lunano), Paoletti (Sassoferrato Genga) e Fontana (Pergolese). Squalificato fino al 12 marzo Fulgini, allenatore del Vismara "per aver colpito con una manata il dirigente avversario, dava inoltre un pugno contro la recinzione dove erano presenti sostenitori locali". Inibizione fino al 5 marzo per il dirigente Lauritano (Marina) "per aver proferito espressioni minacciose nei confronti di un calciatore avversario". Ammenda di euro 150 alla Biagio Nazzaro Chiaravalle "per aver alcuni propri sostenitori, durante il secondo tempo di gioco, rivolto espressioni gravemente irriguardose all’indirizzo dell’arbitro". Jesina-Villa San Martino è stata anticipata a sabato 22 febbraio.

PRIMA CATEGORIA. Due giornate a Bartolucci (Borghetto) e Mazzieri (Castelfrettese). Una a Biagioli (Argignano), Bartolini (Castelfrettese), Baccarini (Filottranese), Casaccia (Real Cameranese), Boria e Musumeci (Castelbellino), Belogi (Castelleonese), Gorini (Montemarciano), Bachetti (Ostra), Esposito e Mihaylov (Passatempese), Defendi (Real Cameranese), Morico (Staffolo). Squalificato fino al 5 marzo Luchetta, allenatore del Borghetto, poiché "espulso per aver proferito gravi espressioni irriguardose all’indirizzo dell’arbitro, reiterare tale atteggiamento durante la gara da bordocampo"’. Fino al 19 febbraio Moreschi (Labor). Ammenda di euro 100 al Borghetto e alla Real Cameranese. Euro 80 alla Labor.

JUNIORES REGIONALI. Ammenda di euro 300 all’Osimana "per aver permesso ad un soggetto non identificato di scavalcare la recinzione entrando nel terreno di gioco per tirare pugni ad alcuni calciatori. Tale soggetto viene allontanato dall’arbitro, a fine gara" ed euro 150 alla Jesina "per aver la propria tifoseria rivolto espressioni gravemente irriguardose ed offensive all’indirizzo dell’arbitro. A fine gara".