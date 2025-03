Le decisioni del giudice sportivo in Eccellenza, Promozione e Prima Categoria. L’Osimana non avrà Buonaventura. Squalificato anche mister Labriola

L’Osimana nella trasferta di domani sul campo del Monturano non avrà Buonaventura squalificato per una giornata. Sempre in Eccellenza un turno di stop a Palladini (Chiesanuova), Capponi (Montegranaro), Russo (Chiesanuova), Gabrielli (Montefano), Lucero (Maceratese). Squalificato fino al 12 marzo Labriola, allenatore dell’Osimana. Per la mancata presentazione in campo dell’Alma Juventus Fano la società granata è stata punita con la perdita della gara (Matelica-Alma 3-0) oltre alla penalizzazione di un punto in classifica e all’ammenda di euro 500 per la rinuncia. Ammenda di euro 400 alla Maceratese. Dopo il danno per gli errori arbitrali contro il Montecchio c’è la beffa per l’Osimana. Punita con un’ammenda di euro 180 "per aver la propria tifoseria, durante tutta la gara, rivolto gravi espressioni irriguardose ed intimidatorie nei confronti della terna arbitrale, segnalazione assistente".

PROMOZIONE. Una giornata a Marengo (Jesina), Ascani e Montanari (Villa San Martino), Del Pico (Vismara), Semprini (Gabicce Gradara), Morelli e Castellano (Tavullia Valfoglia). Un turno a Manfredini, allenatore del Lunano. Respinto il reclamo del Barbara Monserra per un presunto errore dell’arbitro nella gara persa (1-2) contro la Fermignanese. Omologato quindi il risultato conseguito sul campo.

PRIMA CATEGORIA. Un turno a Carmenati (Argignano), Coppari e Ortolani (Filottranese), Asoli (Olimpia Marzocca), Marku (Pietralacroce), Bediako (Sampaolese), Camilletti (San Biagio), Romagnoli (Staffolo). Squalificato fino al 12 marzo il dirigente Mancini dell’Argignano.