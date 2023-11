Le decisioni del giudice sportivo: duecento euro di ammenda per le frasi irriguardose alla giacchetta nera. L’Osimana dovrà fare a meno di Borgese, multa al Castelfidardo per insulti all’arbitro

L’Osimana domani non potrà contare sul centrocampista Borgese squalificato per una giornata dopo l’espulsione di domenica a Tolentino. I giallorossi ospiteranno al Diana una Sangiustese Vp con le due formazioni separate da un solo punto in classifica, in uno scontro salvezza e tra due deluse del campionato. Nella squadra giallorossa ci sarà l’esordio in panchina di mister Sauro Aliberti (che si avvarrà della collaborazione del difensore Claudio Labriola) dopo le dimissioni di Senigagliesi. Ammenda di euro 200 al Castelfidardo ‘’per aver permesso ad un soggetto non in distinta, a fine gara, di sostare nello spazio antistante gli spogliatoi per rivolgere espressioni irriguardose all’indirizzo dell’arbitro’’ ed euro 100 al Monturano. La gara Montegranaro-Civitanovese relativa alla settima giornata e non disputata nell’ultima giornata per evento luttuoso verrà recuperata mercoledì 1 novembre alle ore 14:30 al Ferranti di Porto S.Elpidio.

Il Chiesanuova disputerà le gare interne contro Montefano (domenica) e contro Monturano (261123) al campo sportivo di Villa San FIlippo di Monte San Giusto. PROMOZIONE. Due giornate di stop per Altobello (Vigor Castelfidardo), Mariani (Corridonia), Doci (Elpidiense Cascinare) e Carmenati (Fabriano Cerreto). Squalificato Renzi, allenatore del Valfoglia fino al 1 novembre. PRIMA CATEGORIA. Due giornate di squalifica per Brugiatelli (Senigallia). Una a Razgui (Real Cameranese) e Mazzoli (Sampaolese). Squalificato fino al 1 novembre Togni, allenatore della Sampaolese.