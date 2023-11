Le giovanili. Under 17, primo ko con il Benevento. Bene Under 14 e 15

Prima battuta d’arresto per l’Ancona under 17 di mister Bilò. I dorici hanno conosciuto il sapore della sconfitta in casa, per 1-2, di fronte al Benevento. Subita la rete dello svantaggio, i biancorossi sono stati bravissimi a pareggiare con Abagnale. Nella ripresa, gol vittoria di Zanni (autore di una doppietta). Perde in casa per 0-2 anche l’under 16 contro un ottimo Avellino. Brillanti, invece, le vittorie ottenute dall’under 15 (2-0 e Benevento al tappeto, grazie anche al rigore parato da Chionne), e dall’under 14 (3-1 alla Vis Pesaro). I ragazzi di Calvigioni, nel prossimo turno affronteranno la Roma nello scontro al vertice. Ecco di seguito le formazioni doriche e i marcatori dei relativi incontri.

Under 17: Ruzzi; Cilla (24’ st Altieri), Carlini, Schiavoni (24’ st Vlaicu), Galeotti, Bassi (44’ st’ Fazzano), Magini, Mancini, Garavalli, Pepa (15’ st Montagna), Abagnale. A disp. Gubinelli, Parioli, Tranquilli, Pierangeli, Latini. All. Bilò. Reti: 41’ Zanni, 43’ Abagnale, 16’ st’ Zanni.

Under 16: Talozzi; Giusepponi (Konate), Pecci (Massini), Calvari (Langella), Romitelli, Gutanu, Morichetta, Machedon (Balzani), Ugolini (Umanets), Maraschio, Cacciari (Beccacece). A disp. Antonini, D’Alesio, Canori. All. Tubaldi. Reti: Decicco, Rosanova.

Under 15: Chionne; Reti, Diamanti, Pascucci, Reucci, Bracaccini (40’ Amore), Di Giamberardino (33’ st Fontinovo), Roselli (35’ st Ausili), Taborro, Crescentini (33’ st Frascolla), Antolini (17’ st Venturini). All. Latini. Reti: 22’ Reucci (rig.), 45’ De Benedetto, 8’ st Taborro.

Under 14: Vecchi; Fiordelmondo, Torresi, Spadoni, Natali, Ficosecco, Pallotta, Parisi (10’ st Marconi), Coscia, Antolini, Montecchiani (18’ st Manzotti). A disp. Palazzetti, Baldi, Rossi N., Cardinali, Galeotti, Rossi L., Umile. All. Calvigioni. Reti: 2’, 20’ Coscia, 25’ Gambi, 20’ st Coscia.