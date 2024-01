Le interviste. Braglia: "Non brillanti. Ma siamo stati compatti»

GUBBIO – "Non si può sempre vincere". Mister Braglia sintetizza così lo 0-0 tra Gubbio e Ancona, che fa salire i rossoblù a quota 31, rinforzando il settimo posto in piena zona playoff. "A me i ragazzi son piaciuti – prosegue Braglia – non eravamo brillanti ma i ragazzi sono sempre stati compatti. Non è facile giocare tre partite a settimana con i ritmi che noi dello staff tecnico chiediamo ai calciatori. Il risultato ci può anche stare perché loro, nonostante le difficolta sono un’ottima squadra. Forse nell’ultima mezz’ora meritavamo qualcosa in più perché abbiamo giocato soltanto noi". Continuità e lavoro, queste le parole chiave: "Da Rimini in poi stiamo facendo un bel percorso, esprimiamo un buon calcio. Ora testa alle prossime gare". Il mercato può ancora regalare emozioni: "Grazie alla società siamo riusciti finalmente ad avere un organico al completo:: Bumbu, Brambilla e Bernardotto ci danno la possibilità di giocare con più moduli".