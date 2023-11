Le interviste. Braglia: "Serve equilibrio. Campionato difficile»

GUBBIO – Braglia si toglie qualche sassolino dalla scarpa nel post partita: "Non siamo guariti del tutto ma non siamo malati del tutto. Non vorrei che si fosse perso il senso della misura, serve equilibrio nell’analizzare certe cose. Questo campionato è difficile per tutti". Il discorso va subito sulla sostituzione di Frey, arrivata a 7’ dalla fine del primo tempo: "Si stava facendo fatica a giocare in una certa maniera, quello che ho visto in settimana non c’è stato e sono intervenuto. Non stavamo facendo bene, eravamo lunghi, non riuscivamo ad interpretare quello che volevamo noi, anche perché loro sono bravi a palleggiare e ci hanno messo in difficoltà". Parole al miele, comunque, per gli attaccanti: "Oggi hanno fatto bene, hanno corso e lottato, in particolare Udoh dopo un percorso delicato". Spina: "Sono contento per la doppietta – prosegue Spina – perché sono stati frutto di un lavoro di squadra".