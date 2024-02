Le interviste. Ciampelli: "Peggio del ko dell’andata»

Prima vittoria in trasferta per l’Orvietana e comprensibile soddisfazione da parte dell’allenatore Antonio Rizzolo: "La squadra - questa la sua analisi - ha fatto benissimo al cospetto di un avversario difficile. I ragazzi sono stati encomiabili, hanno disputato una gara attenta. Avevo dei dubbi di formazione fino all’ultimo, ma i giocatori che sono stati scelti, come ad esempio Manoni, hanno svolto egregiamente il proprio compito. Questo successo allunga la nostra striscia di risultati positivi e premia il lavoro di un gruppo di calciatori che sta impegnandosi al massimo". Ben diverso lo stato d’animo nell’ambiente trestinese: "Siamo stati sconfitti come all’andata - afferma il tecnico Davide Ciampelli - ma la nostra prestazione è stata peggiore. Fisicamente non siamo al massimo ma non mi è piaciuto l’atteggiamento. L’Orvietana ha approcciato la gara molto meglio di noi e non siamo stati in grado di reagire nel modo giusto".