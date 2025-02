Le nuove date. Nerazzurri contro la Viola il 6 e 10 febbraio. Como-Juventus al Sinigaglia di venerdì sera

La Lega Serie A ha comunicato ieri le date dei recuperi di Fiorentina-Inter (06/02 alle 20.45, la gara era stata interrotta al 17’ per un malore a Bove) e Bologna-Milan (27/02 ore 20.45, rinviata per ragioni di ordine pubblico), oltre ad anticipi e posticipi dalla 24a alla 26a giornata. I nerazzurri affronteranno la Viola quattro giorni dopo il recupero lunedì 10, quindi la Juve a Torino domenica 16 e il Genoa il 22, sempre alle 20.45. Per i rossoneri Empoli-Milan l’8 febbraio (ore 18), Milan-Verona il 15 (20.45) e Torino-Milan il 22 (ore 18). Tra gli altri appuntamenti per le lombarde, il prossimo weekend Como-Juventus (07/02 ore 20.45), Verona-Atalanta (08/02 ore 15), Monza-Lazio (09/02 ore 15). Sabato 15 Atalanta-Cagliari (ore 15), domenica 16 Fiorentina-Como (ore 12.30) e Monza-Lecce (ore 15). Infine Como-Napoli domenica 23 (ore 12.30) ed Empoli-Atalanta (ore 18), lunedì 24 Roma-Monza (20.45).

In Coppa Italia era già noto l’impegno del Milan di mercoledì prossimo, 5 febbraio, in casa contro la Roma nei quarti in gara unica (ore 21). Comunicato ieri, invece, l’impegno dell’Inter contro la Lazio (sempre alle 21) martedì 25 febbraio. Per le successive giornate bisognerà attendere le gare delle coppe in cui saranno di scena le italiane.

Alessandro Stella