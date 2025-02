Le olandesi rivali delle italiane. Altro pari per il Psv, ora la vetta è a rischio. Un punto senza gol per il Feyenoord col NAC

Non è stato un sabato di campionato positivo per Psv Eindhoven e Feyenoord, impegnate ieri in Eredivisie e avversarie in Champions League rispettivamente di Juventus e Milan. Capolista del torneo olandese, il Psv (opposto ai bianconeri mercoledì prossimo alle 21) ha pareggiato la terza partita consecutiva in patria, non andando oltre il 2-2 casalingo contro l’Utrecht, colto soltanto in pieno recupero grazie alla rete di Babadi al 92’. Dopo il vantaggio interno firmato da Obispo, infatti, gli ospiti (terzi) hanno ribaltato la situazione grazie a van der Hoorn e Aaronson. Oggi l’Ajax, a -1 con due gare in meno, può prendersi la vetta battendo l’Heracles. Pari, come detto, anche per il Feyenoord (troverà il Milan martedì alle 18.45), attualmente quarto a pari merito con l’AZ Alkmaar a 40 punti. Il NAC ha imposto lo 0-0 sul proprio campo. R.S.