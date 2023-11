Le pagelle. Bene Furlanetto, troppo poco. Padella

Furlanetto 7: Sempre pronto quando serviva. Il rigore parato tiene in vita la squadra, e non era per niente semplice. Sui gol poteva fare poco.

Santi 5: Terzino destro adattato, bucano troppo dal suo lato. Cresce nel corso della partita, ma non sufficientemente (dal 39’ st Pistolesi: s.v.).

Padella 5: Lascia troppo libero Forte sul gol avversario. L’episodio incide, poi qualche imprecisione di troppo.

Gasbarro 6,5: Guida imperioso la difesa, sempre al poco giusto nel momento giusto.

Calderoni 6: Chiusure importanti ma in qualche caso lascia troppo scoperta la fascia sinistra.

Scorza 6: Importante in ripiegamento, come sempre lotta parecchio (dal 39’ st Fontana: s.v.).

Giandonato 5,5: Prova a mettere qualità alla manovra, ma una manovra non esiste. In copertura può poco e si sapeva.

Misuraca 5,5: Si spende parecchio. Poca tecnica, che forse servirebbe di più, ma tanta sostanza. Chiede il cambio per un infortunio (dal 24’ st Pinzi 5: non dà la scossa).

Curatolo 5: Poca sostanza in avanti, paradossalmente in difesa aiuta di più ma non è sufficiente (dal 28’ st Tilli 5: si vede che non è al meglio, chiamato in causa pochissime volte).

Paponi 5,5: Lavora il pallone come pochi. Purtroppo, di giocabili in area, il suo habitat, ne arrivano pochissimi (dal 28’ st Montini 5).

Semprini 5,5: Uno dei più attivi in attacco. Si propone, ma poca roba.

All. Stefano Protti 5: Sulla destra l’emergenza c’era e si vedeva. Quelli entrati a partita in corso non cambiano assolutamente nulla. Di gioco se ne è visto veramente poco.