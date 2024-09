Le pagelle. Cannavò disegna diagonali letali. Orellana fa calcio sudamericano

Vukovic 6,5: due parate pesanti su Gaddini e Guccione, sventa su Pattarello nela ripresa.

Bove 6,5: lavoro pulito e di mestiere, una sicurezza nella sua fascia.

Tonucci 7: fa subito capire a Gucci che non ce n’è. Lo sovrasta nel gioco aereo, chiude ogni varco, anche al 43’, quando si oppone con il corpo a una pericolosa conclusione avversaria. Nella ripresa è una cerniera.

Pucciarelli 6: gara di sacrificio a cucire i reparti.

Nicastro 6,5: tira un rigore di grande precisione e potenza, l’attacco ruota attorno a lui anche se deve fare i conti con la fisicità di Gigli.

Paganini 6,5: Stellone lo impiega al centro da regista, taglia il campo a fette con precisione e quantità.

Coppola 6,5: gioca con freddezza da veterano pur essendo giovanissimo, nega con una diagonale perfetta un quasi gol a Gaddini e allo scadere del primo tempo sbroglia in area un grave pericolo. Sempre sul pezzo.

Orellana 7: si muove tra le linee distribuendo palloni, alcuni molto pericolosi. Nel primo tempo manca di un niente il gol in sforbiciata, costringe Lazzarini al rigore con il suo pressing, gioca sullo stretto creando superiorità. Nella ripresa si guadagna preziose punizioni e sfiora il tris. Calcio sudamericano (82’ Di Paola ng).

Cannavò 7: gioca in profondità, creando spazi e concludendo pericolosamente, come al 24’, quando lambisce l’incrocio dopo una serpentina in area. Irresistibile nel dribbling, il vantaggio è per metà suo con una perla di assist (82’ Molina ng).

Tavernaro 6,5: tiene la fascia con destrezza, addomesticando palloni con tenacia. Prudente nella posizione per non sguarnire la fascia. Più intraprendente nella ripresa (70’Ceccacci 6,5 tre palloni intercettati e un gol in pochi minuti, eccellente).

Peixoto 6,5: è nel posto giusto al momento giusto quando, al 29’ apre le segnature. Già in precedenza aveva concluso pericolosamente, sposta il peso sulla fascia e sfiora il raddoppio al 32’ (62’ Zoia 6).

AREZZO: Tombini 5,5, Del Fabro 5,5, Renzi 5,5, Guccione 6, Settembrini 6 (77’ Chierico ng), Gaddini 6 (62’ Ogunseye ng), Gigli 6, Mawuli 5 (77’ Fiore ng), Lazzarini 5,5 (46’ Tavernelli 5,5), Coccia 5, Gucci 5 (46’Pattarello 5,5).

d. e.