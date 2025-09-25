Le pagelle dei biancorossi. Gerbaudo è una sicurezza, Kouko implacabile. Rovinelli roccia e goleador, Bonaccorsi gigante

Salvati 6,5: non corre grossi pericoli, ma è sempre attento e puntuale nelle uscite.

De Luca 6,5: primo tempo a tutto gas lungo la fascia, alla lunga cala nella ripresa, ma il suo compito lo svolge egregiamente.

Bonaccorsi 6,5: giganteggia dall’inizio alla fine: almeno due interventi prodigiosi, a sbrogliare azioni che sarebbero potute diventare pericolose. Un elemento imprescindibile per la retroguardia dorica.

Rovinelli 7: puntuale e preciso in tutti gli inserimenti, sfrutta il perfetto cross di Gerbaudo svettando di testa su marcatori e compagni. Tempismo impeccabile.

Calisto 6: ordinaria amministrazione, svolge il suo compito egregiamente (dal 17’ s.t. Petito 6 sfiora il gol con un mancino ravvicinato, solo un grande intervento di Meli gli nega la gioia.)

Gelonese 6,5: detta i tempi e infonde sicurezza a tutto il reparto, come è solito fare. La mediana dorica ha trovato un degno padrone.

Gerbaudo 7: una garanzia, ma questa non è una novità. Non solo si mette in mostra per i suoi cross col contagocce da cui scaturiscono i gol, ma anche perché dai suoi piedi partono le azioni più pericolose. L’eccessiva ammonizione che rimedia non intacca in alcun modo la prestazione (dal 42’ s.t. Miola s.v.)

Zini 5,5: il meno brillante. Le poche sortite che prova non sono efficaci (dall’11’ s.t. Pecci 6,5 Maurizi lo inserisce per dare vivacità all’azione e per saltare l’uomo e la manovra ne beneficia).

Meola 6: un’ammonizione rimediata, a testimonianza della grande volontà di lottare e di arrivare primo su ogni pallone. La caparbietà paga (dal 21’ s.t. Attasi 6 gioca senza strafare, fa respirare la manovra).

Cericola 6: non fa molto per creare occasioni degne di nota. Da apprezzare comunque la dedizione che mette in ogni azione. (dal 17’ s.t. Matese 6 contribuisce a dare equilibrio alla squadra nelle concitate fasi finali della gara. Serve a Kouko un bel cross per il gol che viene però annullato per un discutibile fuorigioco).

Kouko 7: incarna alla perfezione cosa voglia dire lo spirito di sacrificio di cui parla Maurizi. Si batte e fa a sportellate per tutta la partita e la sua caparbietà viene premiata con il gol del raddoppio, dopo che pochi minuti prima se ne era visto annullare uno alquanto dubbio.

All. Maurizi 7: finalmente arriva anche il primo squillo in casa. Squadra bilanciata e compatta, la mano del tecnico di Colleferro è sempre più tangibile.