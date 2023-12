Le pagelle. Di Paola sopra la media con Sylla e Pucciarelli

Polverino 6.5. Salva il risultato con una parata strepitosa su Morra nel primo tempo, per il resto controlla l’area dove gli attaccanti avversari sono sempre in agguato. Nella ripresa respinge la punizione del gol, sulla cui correzione apparsa in fuorigioco è incolpevole.

Zoia 6. Non perfettamente a suo agio su Lamesta, ma con il passare dei minuti prende le distanze e nella ripresa cresce.

Zagnoni 6. Chiude la cerniera.

Tonucci 6.5. Presidia il gioco aereo e dirige il reparto con la consueta sicurezza, nel primo tempo di testa sfiora il raddoppio.

Pucciarelli 7. E’ ovunque, cuce e riparte, si procura falli preziosi e funge da regista avanzato nel passaggio breve, inesauribile. (85’ Karlsson ng)

Nina 6,5. Ci prova dalla distanza e, pur con la deviazione di Megelaitis che inganna Colombi, segna un eurogol. (53’Iervolino 6 pressing e punizioni guadagnate)

Sylla 7. Spizza ogni pallone che piove dal cielo, garantendo profondità e sollievo ai compagni, sfiora anche la rete nel primo tempo. Nella ripresa guadagna falli e fa salire la squadra.

Di Paola 7. Prende le redini del gioco al posto di Valdifiori e lo fa con densità e qualità, mancando il gol su un tiro calibrato dalla distanza nel primo tempo. Si ripete nella ripresa con una punizione che lambisce l’incrocio e con una clamorosa traversa.

De Vries 5,5. Più volte in fuorigioco, da lui ci si attende che incida di più, specie in fase conclusiva dove deve essere più cinico. (69’ Mamona ng)

Ceccacci 5,5. Due errori clamorosi nel primo tempo e uno nella ripresa suggeriscono al Rimini altrettante palle gol.

Rossetti 6,5. Una partita di notevole intelligenza tattica, tocca tanti palloni e innesca ripartenze.

RIMINI: Colombi 6,5, Pietrangeli 5, Morra 6,5 (85’Selvini ng), Cernigoi 6 (59’ Rupalti), Gigli 5, Semeraro 5,5, Megelaitis 6 (68’Marchesi), Langella 5,5 (59’ Delcarro), Iacoponi 5,5 (46’ Leoncini 6), Lamesta 7, Lepri 5,5.

Arbitro: Colaninno di Nola 5,5

