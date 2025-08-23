Le pagelle. Di Renzo roccioso, Stabile c’è, bravo Mariani
Pozzi 6: non può nulla sul gol abruzzese. Sicuro nelle uscite Primasso 6,5: con grinta fa buona guardia, bloccando diverse...
Pozzi 6: non può nulla sul gol abruzzese. Sicuro nelle uscite
Primasso 6,5: con grinta fa buona guardia, bloccando diverse incursioni avversarie.
Di Renzo 6,5: roccioso, regna nei contrasti. Prova a rendersi insidioso al 20’ con un tiro dalla distanza.
Ceccacci 6: con personalità si spinge spesso in avanti ma nel primo tempo perde diversi contrasti sanguinosi di cui uno porta al gol del 1-1. Più sicuro e preciso nella ripresa
Vezzoni 6: sulla fascia fa ciò che vuole ma senza incidere sottoporta. Con qualità rimane sempre nel vivo della manovra vissina.
Paganini 6: nel primo tempo non riesce ad imporsi nel gioco biancorosso ma nella ripresa sale in cattedra dettandone i tempi
Nina 5,5: propositivo in mediana perde qualche contrasto di troppo (17’s.t Ventre 6: ha gamba e si vede. Mostra fin da subito un passo diverso rispetto agli altri.)
Mariani 6,5: Prestazione da veterano. Sempre nel vivo del gioco. Sforna corner spesso insidiosi (Foto di Andrea Iommarini). (17’ s.t Pucciarelli 6: la classe è innata ma la condizione non è ancora delle migliori. Comunque c’è
Berengo 6: con fisicità si destreggia sulla trequarti venendo a volte però fermato dalla morsa difensiva del Pineto (17’s.t Bove:s.v esce subito per infortunio, 21’s.t Ebano 6: preciso in fase d’uscita)
Stabile 6,5: Sempre pericoloso. Recupera palla sulla trequarti e serve a Jallow, con cui nutre già un ottimo feeling, l’assist del vantaggio. Alla mezz’ora prova a sorprendere Tonti d’esterno al volo per poi sfiorare la prodezza da lontanissimo. Si spegne alla distanza. (43’s.t Giovannini: s.v)
Jallow 7: riferimento centrale di alto livello. Dopo otto minuti sfruttando le sue lunghe leve stoppa e scaraventa in porta il gol del vantaggio. Per tutto il resto della gara si contraddistingue nelle sponde e nella conquista di falli preziosi.
PINETO : Tonti 6; Baggi 6, Postiglione, Capomaggio 6 , Borsoi 6,5; Schirone 5,5, Lombardi 6(36’s.t Viero n.g), Germinario 7 (Amadio :s.v); Pellegrino 6(36’s.t Iaccarino n.g), Vigliotti 5,5(20’s.t Gambale 5,5 , Bruzzaniti 6,5.(43’s.t Marrancone s.v)
ARBITRO Maria Marotta di Sapri6: interrompe poco il gioco aumentandone il ritmo. Costretta per infortunio a diventare quarto uomo nella ripresa (1’s.t Fabio Rosario Luongo di Frattamaggiore 6: estrae fin da subito tanti gialli. Richiamato alla revisione al Var sullo scadere di gara non concede il rigore paventato dal Pineto per un presunto fallo di Di Renzo su Gambale)
Lorenzo Mazzanti
