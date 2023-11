LE PAGELLE. Errore fatale per Pellizzari, bene Energe La squadra di Colavitto non riesce a incidere sulla partita, nonostante la buona prestazione di Perucchini, Barnabà, Cella, Martina, Saco, Gatto, Nador e Energe. Pellizzari e Spagnoli non convincono, Cioffi e Gavioli non incidono. Kristoffersen e Mattioli non giocano.