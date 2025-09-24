Le pagelle. Gran gol di Tavernaro, ma centrocampo e attacco sottotono
Si salvano Di Renzo e Bove ma i reparti soffrono e in avanti c’è poco peso. Stabile ci prova, invano.
Guarnone 5,5: sorpreso sul suo palo in occasione del secondo gol del Forlì. Coraggioso in fase d’uscita, impreciso con i piedi.
Primasso 5,5: attento in fase difensiva, insicuro e poco coinvolto in quella di costruzione.
Di Renzo 6: provvidenziale in vari interventi in chiusura.
Bove 6: prova a rendersi pericoloso da calcio da fermo. Si propone con insistenza sulla trequarti avversaria. (1’s.t Pucciarelli 5: confusionario. Vuole entrare fin da subito nel vivo della gara ma risulta insolitamente impreciso. Mai riesce infatti a dettare i tempi della manovra)
Zoia 5,5: spinge in fase offensiva ma si perde nell’ultimo passaggio. Troppo passivo su Macri nell’1 a 0.
Paganini 5: ha la meglio in diversi contrasti soprattutto nel primo tempo ma risulta impreciso in fase d’impostazione. Cala alla distanza.
Berengo 5: poco coinvolto nella manovra. Impegnato nella schermatura di Menarini manca in verticalità. (Nicastro 5: Sovrastato dalla fisicità della difesa avversaria. In occasione del primo gol del Forlì si ritrova in una posizione non sua e temporeggia troppo concedendo la conclusione vincente a Macri).
Vezzoni 5,5: la sua prestazione è la fotografia della prestazione vissina. Dopo un primo tempo da protagonista scompare nella ripresa commettendo il fallo da rigore nel recupero. Nella prima frazione di gara la manovra offensiva pesarese passa spesso dai suoi piedi, nella ripresa spostato in mediana scompare)
Beghetto 5,5: con una potente botta centrale crea l’occasione più pericolosa del primo tempo. (dal 19’s.t Tavernaro 6: sigla con un meraviglioso e potentissimo sinistro il gol della bandiera. Per il resto della gara risulta impreciso e poco coinvolto.
Giovannini 5,5: il suo estro è ben contenuto dal Forlì. (dal 19’ s.t Di Paola 5,5: cerca di aggiungere vivacità alla manovra vissina.
Jallow 5: inconcludente (foto). Prova a rendersi importante grazie alle sponde aeree ma non incide. Colto troppo spesso in fuorigioco (36’s.t Stabile 6: tra i più pericolosi della ripresa quando tenta di dare una scossa e risollevare una situazione difficile)
FORLÍ: Martelli 6, Manetti 6, Saporetti 6,5(23’s.t Pellizzari 6), Elia 6, Cavallini 6, Scorza , Menarini 7, De Risio 6(23’s.t Franzolini 6,5) , Macri 7 (36’ s.t Ripani n.g), Manuzzi 6(30’s.t Petrelli 7), Farinelli 6,5(30’s.t Coveri 6)
Arbitro: Ciro Aldi di Lanciano 6,5: dirige con personalità una gara che scorre senza intoppi. Giusto non assegnare il rigore richiesto dalla Vis con l’FVS.
Lorenzo Mazzanti
