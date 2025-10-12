Le pagelle. Kanoute si intestardisce troppo. Nwanege, avvio insicuro
Megelaitis è duttile. Tozzuolo sbaglia sul gol. L’impegno di Matos. Gli ingressi non premiano.
GEMELLO 6 Sul vantaggio del Rimini la palla passa sotto le gambe di tutti.
CALAPAI 6 propositivo sulla fascia. I primi minuti da protagonista in attacco, prima con una conclusione (2’), poi (3’) con un cross per Ogunseye. Almeno per la prima parte di match tra i pochi a salvarsi. Poi scema la condizione.
NWANEGE 5,5 In avvio è in grande difficoltà. Con il passare dei minuti cresce in sicurezza, ma sembra ancora acerbo.
TOZZUOLO 5 Qualche responsabilità sul vantaggio del Rimini, non è rapido nel liberare l’area, Lepri lo è di più. Peccato.
MEGELAITIS 6 Duttile e disponibile, viene schierato terzino sinistro. Passa a destra con l’ingresso di Giraudo.
GIUNTI 6 Bene in mezzo al campo, poi si prende un paio di licenze: la prima conclusione dalla distanza è buona, la seconda è sprecata.
TERRNAVA 5,5 Dal primo minuto, gioca cinquanta minuti senza combinare grossi guai ma con troppa semplicità.
MANZARI 5,5 Pochi palloni ma tutti efficaci: manda in porta Kanoute al 21’, replica nella ripresa con Matos. Ma troppo poco coinvolto.
KANOUTE 5 Non sfrutta il suggerimento di Manzari (21’), mette un bel cross al centro al 35’, corre, sì, è nel vivo del gioco, sì, ma a volte è indisponente, quando si intestardisce e alla fine sbaglia. Nella ripresa, una conclusione che non impensierisce il portiere avversario.
MATOS 5,5 Spesso criticato perché brasiliano con poca propensione al gol. Ma per applicazione, impegno, sostegno è secondo a pochi.
OGUNSEYE 5,5 Va vicino al gol, di testa, al 3’ su cross di Calapai. Al 35 non interviene sul bel cross di Kanoute e dà fastidio a Matos.
BARTOLOMEI 5 Ingresso al di sotto del suo livello.
MONTEVAGO 5,5 Spalle alla porta, fa sponda per i compagni imprecisi. Ci prova come può.
GIRAUDO 5,5 incornata di testa di poco a lato. E anche un cross. Rischia nella sua area.
TUMBARELLO 5,5 Ingresso che stavolta non premia.
Francesca Mencacci
