Le pagelle. Martina incontenibile. Peli disegna calcio. Il maliano è un muro

Perucchini 6,5: miracolo di piedi sulla conclusione di Seghetti, non può nulla sul gol del Perugia.

Clemente 6,5: prova di estrema sostanza e sacrificio sulla fascia, finisce coi crampi.

Cella 6,5: mostra grande solidità qualunque sia l’attaccante che gli si presenta di fronte.

Pellizzari 6,5: prova ineccepibile, dalle sue parti gli avanti del Perugia non hanno vita facile.

Martina 7,5: prima un grande primo tempo, poi nella ripresa due assist per Saco e per Peli, sempre attento in difesa.

Saco 7: gioca con grande energia e generosità e, soprattutto, in apertura di ripresa si fa trovare pronto all’appuntamento con il primo gol in maglia biancorossa.

Gatto 6,5: muro indispensabile davanti alla difesa, come in cabina di regia o anche "solo" per caricare i compagni di squadra, una partita da capitano.

Paolucci 6: gioca un buon primo tempo, tra i migliori in campo, ma non è la sua partita migliore.

Energe 6: fatica nel primo tempo, meglio nella ripresa quando Colavitto lo schiera da trequartista. Kristoffersen 5: ha il delicato compito di sostituire Spagnoli ma non si vede quasi mai.

Cioffi 6,5: l’azione nella ripresa con cui colpisce il palo meriterebbe miglior fortuna, sfortunato nel primo tempo.

Nador 6: il suo ingresso dà solidità al centrocampo dorico, lotta quando e dove c’è da lottare.

Peli 7: pochi secondi per calciare in porta il pallone del raddoppio, si mette in luce anche in altre situazioni

Mattioli 6: uno sprazzo di partita gagliardo

Gavioli 6: venti minuti in cui dà segnali di crescita, Basso ng.

All. Colavitto 8: ridisegna la squadra con i cambi e centra un successo, dopo quello contro l’Arezzo che sa assolutamente d’impresa

g.p.