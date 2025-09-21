Le pagelle. Meccariello una garanzia, sforna anche l’assist. Ferrante e Leonardi non pungono abbastanza
D’ALTERIO 5.5: gara non impegnativa per il portiere che però non convince in occasione del gol del momentaneo vantaggio della...
D’ALTERIO 5.5: gara non impegnativa per il portiere che però non convince in occasione del gol del momentaneo vantaggio della Torres.
DONATI 6: sfortunato sul rimpallo da cui parte l’azione della rete sarda. Difende bene la posizione per l’intera partita.
MECCARIELLO 6.5: l’esperto difensore parte per la prima volta da titolare e non delude le aspettative. Mette la sua firma sull’assist del gol rossoverde (dal 20’ st CAPUANO 6.5: il capitano torna dopo l’infortunio giocando senza sbavature lo spezzone di gara concessogli da Liverani)
MAESTRELLI 5.5: macchia una prestazione grintosa con l’incertezza palesata in occasione della rete di Musso
BIANAY BALCOT 5: giornata storta per il difensore francese al quale spesso gli avversari rubano il tempo, come nell’azione del gol sardo (dal 29’ st ROMEO 5.5: entra in corsa senza incidere più di tanto).
GARETTO 5.5: è ancora alla ricerca della necessaria intesa coi compagni di reparto. Prestazione opaca ma è dalla trattenuta in area contro di lui che origina il penalty a favore delle fere.
VALLOCCHIA 6: la sufficienza sulla fiducia e per il grande impegno profuso. Tanta quantità ma non altrettanta qualità.
NDRECKA 6: efficace in fase di copertura nel contesto di una gara per lui positiva.
DUBICKAS 6: croce e delizia per le fere. Spreca un rigore ma poi si fa perdonare per il gol del pareggio realizzato subito dopo l’errore dal dischetto
ORELLANA 6.5: lo spagnolo si esprime con brillantezza, sempre alla ricerca dello spunto e della scintilla per accendere le azioni delle fere (dal 29’ st McJANNET 5.5: incide poco)
FERRANTE 5.5: il centravanti pecca in precisione non ripetendo le ultime sue esaltanti prestazioni (dal 29’ st LEONARDI 5.5: si muove ma non crea pericoli).
Massimo Ciaccolini
Continua a leggere tutte le notizie di sport su