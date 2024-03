LE PAGELLE. Meli provvidenziale,. Sbaffo spauracchio per gli avversari

MELI 7: nel primo tempo è provvidenziale l’intervento sul colpo di testa di Cuppone, che evita il raddoppio degli ospiti. Si fa sempre trovare pronto, dando sicurezza ai compagni in una partita dall’enorme importanza. Un giocatore che nel tempo sta dimostrando appieno il proprio valore: uno dei portiere più interessanti.

SHIBA 6: una gara sufficiente contro dei brutti clienti, ha sofferto quando c’era da stringere i denti.

FERRANTE 6,5: fa ricorso al mestiere e in area svetta per l’incornata vincente che dà il gol della vittoria.

PERETTI 6: una buona gara giocata con ordine.

RAIMO 6: una prova sufficiente anche se a volte commette delle leggerezze da evitare (dal 37’ st VELTRI ng.).

RAPARO 6: non si risparmia facendosi apprezzare per il dinamismo e la capacità di aiutare i compagni. (dal 1’ st PRISCO 6: si mette al servizio della squadra in una zona zona importante del campo).

MORRONE 6: tanta sostanza a centrocampo dove aiuta i compagni in una gara difficile (dal 43’ st FIORINI ng).

LONGOBARDI 6: molto bella la punizione che Ferrante trasforma in gol, altre volte dovrebbe gestire meglio la palla.

SBAFFO 6,5: non è al meglio della condizione, ma la classe è cristallina, è un punto di riferimento per i compagni e nel contempo uno spauracchio per gli avversari.

LIPARI 7: un gol da applausi, dribbling in area e diagonale vincente. Nel primo tempo la sua serpentina in area crea la premessa per il gol di Melchiorri (dal 18’ st FERRETTI 6: la sua esperienza è molto utile in una gara dall’elevata posta in palio, nel finale va vicino al gol su punizione ben battuta).

MELCHIORRI 7: sempre presente, gli avversari lo controllano in modo attento, ma l’attaccante trova il modo per lasciare il segno e per essere una spina nella difesa della formazione abruzzese.