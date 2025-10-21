Le pagelle. Nicastro ci mette fisicità, Ceccacci spinge sulla trequarti

Pozzi 6,5: ad inizio gara devia con le unghie un insidiosissimo tiro da fuori area di Ianesi. Sarà questo l’unico pericolo da lui corso in tutto l’arco della gara. I suoi rilanci profondi sono sempre pericolosi per la difesa avversaria.

Ceccacci 7: soprattutto nel primo tempo in fase offensiva si spinge spesso fin sulla trequarti avversaria. Preciso anche nelle chiusure difensive. Neutralizza Ianesi aggredendolo alto.

Primasso 6,5: cura senza prendersi alcun rischio la prima fase d’impostazione uscendo sempre vincitore anche dai contrasti aerei. Rende innocua la punta avversaria Andolfi. Alla mezz’ora sciupa una buona occasione dagli sviluppi di corner.

Bove 6,5: fornisce un discreto contributo alla causa in entrambe le fasi di gioco prendendo coraggio specialmente nella ripresa (31’s.t Nina: n.g)

Zoia 6,5: si spinge in avanti con una buona frequenza pur risultando a volte impreciso nei cross.

Pucciarelli 6,5: con un potente cross rasoterra provoca l’autogol di Gueye che sblocca la gara. Scandisce con qualità i tempi della costruzione di gioco vissina garantendo il predominio a centrocampo

Berengo 6,5: l’assist per Jallow è soltanto uno dei tanti tocchi di classe con i quali si contraddistingue sulla mediana. Si mette in evidenza anche in fase di recupero palla. (44’s.t Bocs: n.g)

Mariani 6,5: molto coinvolto nella manovra vissina. Sposta spesso il suo raggio d’azione anche sulle corsie laterali mostrando grande personalità. (25’s.t Tavernaro 6: entra fin da subito nel vivo della gara facendosi notare con qualche interessante giocata)

Vezzoni 6: risulta impreciso nelle poche circostanze in cui viene coinvolto nella manovra offensiva biancorossa. In lieve crescita nella ripresa (44’s.t Forte: n.g)

Nicastro 7: con fisicitá controlla e ripulisce ogni pallone transiti nella sua zona (foto, sullo sfondo). Si rende pericoloso sia sul finale di primo tempo, con un tiro al volo da fuori area che costringe al tuffo Biagini, che nella ripresa con un tiro a giro sempre da fuori area.

Jallow 7,5: con una sassata sotto la traversa raddoppia all’ora di gioco, incorniciando una partita in cui ha messo in costante pressione la difesa toscana. Per lui è la seconda rete stagionale. (31’s.t Stabile 6: reattivo e vivace fin da subito)

PONTEDERA: Biagini 6; Gueye 4,5(1’s.t Polizzi 6) , Pretato 5, Vona 5,5; Perretta 5,5, Manfredonia 5,5(39’s.t Coviello n.g), Ladinetti 6, Migliardi 5,5; Vitali 5(31’s.t Nabian 6), Ianesi 5,5; Andolfi 5(39’s.t Battimelli n.g)

ARBITRO: Cristiano Ursini di Pescara 6,5: corretto non assegnare il rigore al Pontedera per un contatto in area fin troppo lieve. Fischiando il minimo indispensabile contribuisce a mantenere alti i ritmi di gioco. Dopo il consulto al Fvs in pieno recupero di secondo tempo punisce giustamente Battimelli con la seconda ammonizione a causa di una sbracciata su Primasso.

Lorenzo Mazzanti