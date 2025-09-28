Le pagelle. Spina il migliore, Fazzi giornata no
Krapikas 6: Forse poteva fare di più sul gol, si riprende con un paio di buoni interventi Fazzi 5: Disattento...
Krapikas 6: Forse poteva fare di più sul gol, si riprende con un paio di buoni interventi
Fazzi 5: Disattento e impreciso, liscia la sfera sul gol liberando Tavernaro. (dal 1’ st Bruscagin 6: Con la sua esperienza offre maggiore sicurezza)
Signorini 6: Una buona prestazione macchiata dall’ammonizione per una disattenzione
Di Bitonto 6,5: Migliora sempre più, bravo anche a proporsi a volte in attacco
Zallu 5,5: Soffre Tavernaro sulla sua fascia, oggi più impreciso anche quando arriva sul fondo e mette in mezzo
Rosaia 6: Instancabile motorino, paga sicuramente la stanchezza alla terza partita da titolare in una settimana (dal 17’ st Tommasini 6: Pochi palloni toccati)
Carraro 6,5: Le azioni passano tutte per i suoi piedi, è diventato inamovibile.
Podda 6,5: Corre tanto sulla sua corsia, impreziosisce la gara con l’assist per La Mantia (dal 28’ st Tentardini 6: Entra e fa il compitino)
Saber 6: Ha colpi da vendere lo dimostra a fiammate, può sicuramente aiutare la squadra a fare il salto di qualità
Spina 7: Quando ha la palla può sempre creare pericoli, si procura entrambi i gialli di Zoia. Esce per stanchezza (dal 36’ st Minta sv)
La Mantia 7: Trova la prima gioia in rossoblù da vero uomo d’area, sta crescendo di condizione (dal 28’ st Ghirardello 6: Impegno ma poca precisione)
