Le parole del presidente. Fiducia Marotta : "Non è finito il ciclo di Simone»

APPIANO GENTILE (Como)

La quarta finale di Champions da dirigente, la prima da presidente. Anche per Beppe Marotta non è una settimana come tutte le altre ("Non sono scaramantico ma comincio a pensarci, sogno una vittoria emozionante e prestigiosa"), perché dopo una stagione lunghissima che si trascina il rimpianto per lo scudetto sfuggito di un nulla ora c’è la possibilità di mettere le mani sul trofeo più prestigioso.

"Ci è mancato quel centimetro in più per poter fare la differenza in campionato – dice il numero uno nerazzurro – e dobbiamo fare comunque i complimenti al Napoli". Con una precisazione leggera e pungente come una “stoccata“: "E’ anche vero che noi abbiamo disputato 19 partite in più rispetto ai nostri avversari, di fatto la squadra ha giocato un girone in più... E abbiamo speso molte energie. Non è un alibi, questo gruppo devo solo ringraziarlo, ci ha fatto trascorrere serate epiche".

L’argomento scudetto (per ora) è un capitolo chiuso, il presidente fa spazio alla speranza per quel che verrà, rivendicando l’orgoglio di partecipare alla seconda finale in tre anni: "Ora dobbiamo tutti goderci questo momento e l’attesa per qualcosa di straordinario. Il merito è dell’allenatore, dei giocatori, dello staff e della proprietà, presente in modo silenzioso (anche ieri c’era Katherine Ralph, componente del cda e manager di Oaktree) senza dare fastidio nelle decisioni. Abbiamo sensazioni positive, sin qui abbiamo fatto un grande percorso e andiamo a Monaco con la consapevolezza di poter recitare un ruolo da protagonisti". Chiosa finale ancora su Simone Inzaghi per allontanare i cattivi pensieri: "Lo incontreremo la settimana prossima per discutere del futuro, io sono ottimista, per me il ciclo non è finito".

G.M.