Le pennellate di Totti. "Italiano, massima stima. Gattuso sarà un grande ct. A Gasp servirà tempo»

Da quattro anni è una delle stelle più luminose dell’Illumia Padel Cup, torneo con finalità benefiche di scena anche oggi sui campi del Country Club di Castenaso (Bologna). E dopo aver alzato il trofeo più ambito nell’edizione del debutto, Francesco Totti ha rispolverato il compagno di tante sfide calcistiche con la maglia della Roma, Vincent Candela, per strappare lo scettro alla coppia decorata degli ultimi due anni Toni-Ceccarelli.

Divertimento, vecchi amici e beneficenza, Totti lei è ormai un ospite fisso dell’evento.

"L’aspetto più importante è senza dubbio quello della solidarietà (ieri sera si è tenuta la cena di gala per raccogliere fondi per la Mongolfiera ODV, ndr) per dare una mano alle persone che hanno bisogno. Noi siamo sempre a disposizione e siamo contenti di partecipare".

Totti-Candela, ed è subito ‘amarcord’ a tinte giallorosse.

"Con Vincent giochiamo spesso insieme, anche in altri tornei. Siamo amici fuori dal campo e per questo abbiamo grande sintonia. Ma qui ci sono pure De Rossi e Bruno Conti, così ci sentiamo ancora di più a casa".

Siamo a due passi da Bologna. Qual è il suo giudizio sulla stagione dei rossoblù?

"Una grande annata con la ciliegina sulla torta della conquista della Coppa Italia dopo 51 anni di attesa. Sono contentissimo di questo risultato perché è stato davvero meritato".

Nella squadra di Italiano ha brillato particolarmente il genio di Riccardo Orsolini che farebbe comodo pure al nuovo ct dell’Italia, Gennaro Gattuso...

"Penso che Rino abbia già le idee chiare e saprà di certo chi scegliere. Se lo conosco bene, la sua sarà una valutazione giorno dopo giorno per arrivare a dare forma alle soluzioni migliori".

La ‘sua’ Roma, invece, ha puntato su di un tecnico di grande affidabilità come Giampiero Gasperini.

"Aspettiamo, aspettiamo. Mi auguro che il prossimo anno sia davvero importante per la Roma. L’obiettivo di base dev’essere sicuramente il ritorno alla qualificazione in Champions League, ma sarà un percorso da materializzare domenica dopo domenica".

Dietro la scrivania ci sarà anche un Claudio Ranieri in più.

"Lui ha sempre ammesso di essere il primo tifoso della Roma quindi la sua scelta di rinunciare alla Nazionale per stare a Trigoria va rispettata. Così, poi, noi tifosi giallorossi siamo ancora più contenti perché abbiamo la garanzia di una grande persona al timone".

A proposito di allenatori, cosa ci dice di Vincenzo Italiano?

"L’ho sempre stimato e mi piace da parecchio tempo. Ha dimostrato tutto il suo valore: è arrivato a Bologna con i piedi per terra ed è riuscito a riportare in alto questa città".

Per una storia che proseguirà fino a giugno 2027.

"Non si è fatto ammaliare dalle sirene e ha messo nero su bianco la volontà più importante: quella di restare. In questo modo darà continuità ai suoi obiettivi e a quelli della squadra. Tifosi e società ne devono andare fieri".