  Le squadre si sono date battaglia sin dall'inizio

Le squadre si sono date battaglia sin dall’inizio

Un guizzo di Nardacchione di testa nel finale dà la vittoria al Montefano. Sangiustese al tappeto.

di LORENZO MONACHESI
8 settembre 2025
Un guizzo di Nardacchione di testa nel finale dà la vittoria al Montefano. Sangiustese al tappeto.

Un guizzo di Nardacchione di testa nel finale dà la vittoria al Montefano. Sangiustese al tappeto.

Montefano 2Sangiustese 1

(3-4-2-1): Strappini, Martedì, Galeotti, Bernardi, Fossi (34’ st Magini), Bambozzi, Camilloni (7’ st Palmucci, Castignani (47’ st Cingolani A., Ferretti, Nardacchione (47’ st Rosolani), Rombini (26’ st Bonacci). All. Bilò

SANGIUSTESE VP (4-2-3-1): Rossi, Morazzini, Lanza, Wahi, Postacchini, Filippo Giandomenico (28’ st Ruggeri), Raparo (1’ st Grassi), Stupsceki (48’ st Masi), Crescenzi, Cresci (1’ st Di Giminiani), Perpepaj (22’ st Ausili). All. Luigi Giandomenico.

Reti: 6’ Ferretti, 1’ st Strupsceki, 46’ st Nardacchione.

Arbitro: Denti di Pesaro.

Il Montefano vince il braccio di ferro con la Sangiustese al termine di una gara combattuta, ci pensa Nardacchione di testa durante il recupero finale a trovare di testa la traiettoria vincente su cui il portiere Rossi non può fare nulla. La partita non delude le aspettative: Sangiustese subito pericolosa con Strupsceki (4’) e la riposta dei padroni di casa è vincente perché il tiro al volo di Ferretti (6’) finisce in fondo alla rete. Gli ospiti si affidano alle conclusioni di Filippo Giandomenico: il primo tiro (14’) finisce di poco sul fondo e il secondo (28’) costringe Strappini ad alzare la palla sopra la traversa. Si va al riposo con il Montefano il vantaggio. Alla ripresa pareggia subito i conti la Sangiustese: sugli sviluppi di un angolo Strupsceki calcia in rete la sfera. I ragazzi di Bilò non ci stanno: Rossi (9’) respinge la conclusione di Bambozzi e poi (10’) quella di Ferretti. La partita è intensa e divertente. Non c’è un attimo di tregua. Giandomenico (12’) impegna Strappini che si rifugia in angolo. È alto il pallonetto di Castignani (17’) e il portiere Rossi (17’) evita guai sul contropiede di Fossi. Le squadre provano a superarsi e il pareggio sembra il risultato più probabile quando Nardacchione trova la traiettoria giusta.

