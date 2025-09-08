Le squadre si sono date battaglia sin dall’inizio

Montefano 2Sangiustese 1

(3-4-2-1): Strappini, Martedì, Galeotti, Bernardi, Fossi (34’ st Magini), Bambozzi, Camilloni (7’ st Palmucci, Castignani (47’ st Cingolani A., Ferretti, Nardacchione (47’ st Rosolani), Rombini (26’ st Bonacci). All. Bilò

SANGIUSTESE VP (4-2-3-1): Rossi, Morazzini, Lanza, Wahi, Postacchini, Filippo Giandomenico (28’ st Ruggeri), Raparo (1’ st Grassi), Stupsceki (48’ st Masi), Crescenzi, Cresci (1’ st Di Giminiani), Perpepaj (22’ st Ausili). All. Luigi Giandomenico.

Reti: 6’ Ferretti, 1’ st Strupsceki, 46’ st Nardacchione.

Arbitro: Denti di Pesaro.

Il Montefano vince il braccio di ferro con la Sangiustese al termine di una gara combattuta, ci pensa Nardacchione di testa durante il recupero finale a trovare di testa la traiettoria vincente su cui il portiere Rossi non può fare nulla. La partita non delude le aspettative: Sangiustese subito pericolosa con Strupsceki (4’) e la riposta dei padroni di casa è vincente perché il tiro al volo di Ferretti (6’) finisce in fondo alla rete. Gli ospiti si affidano alle conclusioni di Filippo Giandomenico: il primo tiro (14’) finisce di poco sul fondo e il secondo (28’) costringe Strappini ad alzare la palla sopra la traversa. Si va al riposo con il Montefano il vantaggio. Alla ripresa pareggia subito i conti la Sangiustese: sugli sviluppi di un angolo Strupsceki calcia in rete la sfera. I ragazzi di Bilò non ci stanno: Rossi (9’) respinge la conclusione di Bambozzi e poi (10’) quella di Ferretti. La partita è intensa e divertente. Non c’è un attimo di tregua. Giandomenico (12’) impegna Strappini che si rifugia in angolo. È alto il pallonetto di Castignani (17’) e il portiere Rossi (17’) evita guai sul contropiede di Fossi. Le squadre provano a superarsi e il pareggio sembra il risultato più probabile quando Nardacchione trova la traiettoria giusta.