Le squalifiche: bottiglia colpisce l’arbitro, multa alla narnese. Sette giornate di stop per Giacomo Cesaroni dell’Arna. Sei turni a Lorenzo Pezzi (Madonna Alta), quattro ad Urbanelli

Nel dettaglio le squalifiche dopo le gare del week end fra i dilettanti. Spiccano in prima categoria le squalifiche di 7 giornate per Giacomo Cesaroni dell’Arna "perché, al 40º, si alzava dalla panchina e teneva condotta ingiuriosa nei confronti dell’arbitro. Espulso, si rifiutava di uscire dal campo, indossando un giubbotto in modo da non consentire all’arbitro di individuare il numero di maglia. Solo nell’intervallo, il direttore di gara riusciva ad individuarlo. I tesserati della società Arna si rifiutavano, benché richiesti dall’arbitro, di fornire il nominativo ed il numero di maglia del calciatore". Nel campionato Under 15 regionale A2 stop di 6 giornate per Lorenzo Pezzi (Madonna Alta) perché "espulso, insultava gravemente l’arbitro anche con l’aggiunta del gesto dell’ombrello". In Eccellenza 4 turni di squalifica per Urbanelli (Pontevalleceppi) per condotta irriguardosa, dalla panchina, nei confronti di un assistente. Ammenda di 900 euro alla Narnese "perché, al termine della gara, la terna arbitrale veniva fatta oggetto di un fitto lancio di oggetti. Una bottiglia d’acqua colpiva l’arbitro".