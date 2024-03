Le squalifiche. Minaccia e sputa verso il direttore di gara Cinque turni di stop al dirigente della Castellana

PERUGIA - Nel dettaglio le squalifiche fra i dilettanti dopo le gare del fine settimana. In Prima categoria, fra i dirigenti, spicca l’inibizione fino al 31 agosto 2024 per Angelo Di Giacomo della Castellana "perché, al 49’ del secondo tempo, protestando per l’espulsione di alcuni calciatori, entrava in campo senza autorizzazione e proferiva frasi minacciose ed ingiuriose nei confronti dell arbitro. Al termine della gara, mentre l arbitro stava rientrando negli spogliatoi, il Di Giacomo gli sputava contro da una distanza di circa tre metri senza, tuttavia, colpirlo". Fra i giocatori 8 giornate di stop per Luca Bibiani (La Castellana) "perché, al 49’ del secondo tempo, tentando di evitare l’espulsione di un compagno di squadra, con condotta irriguardosa ma non violenta, bloccava le braccia del direttore di gara". 6 giornate di stop per Tommaso Belia (Parlesca) "perché espulso per essere entrato in campo senza autorizzazione per protestare. All’esibizione del provvedimento disciplinare di espulsione, rivolgeva all’arbitro frasi minacciose ed intimidatorie. Recatosi in tribuna reiterava tale atteggiamento".

Sei giornate anche per Francesco Manetti (Sporting Terni) perché "espulso per comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro, successivamente si avvicina minacciosamente al direttore di gara arrivando quasi faccia a faccia ma subito allontanato da un proprio compagno di squadra".