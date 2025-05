Le Torri Castelplanio promossa in Prima Categoria con una giornata di anticipo

C’è la seconda promozione dopo quella del Loreto che ha già festeggiato qualche settimana fa: è quella del Le Torri Castelplanio, che ha esultato sabato scorso quando meno se lo aspettava. Ridotto alla vigilia di sabato ad 1 il punto di vantaggio sul Cupramontana e a 3 quelli sull’Olimpia Ostra Vetere, Castelplanio ha approfittato degli inattesi passi falsi delle due inseguitrici: il Cupramontana ha perso in malo modo ad Arcevia, 3-0, mentre l’Ostra Vetere ha pareggiato 1-1 a Monte Porzio contro la penultima in classifica. Le Torri Castelplanio, facendo il suo dovere, 3-1 in casa col Corinaldo, si è resa così irraggiungibile tornando in Prima Categoria dopo tre anni con una giornata di anticipo. Promosse dunque Le Torri Castelplanio e Loreto, retrocesse Borgo Molino ed Europa Costabianca, sabato l’ultima giornata.

29° Giornata. Girone C. Risultati. Avis Arcevia-Cupramontana 3-0; Le Torri Castelplanio-Corinaldo 3-1; Monsano-Aurora Jesi 4-2; Monte Porzio-Olimpia Ostra Vetere 1-1; Monte Roberto-Trecastelli 0-1; Senigallia Calcio-Rosora Angeli 3-0; Serrana 1933-Chiaravalle 4-3; Terre del Lacrima-Borgo Molino 5-3

Classifica. Le Torri Castelplanio 58; Cupramontana 54; Olimpia Ostra Vetere 53; Avis Arcevia 50; Trecastelli 49; Chiaravalle 46; Mone Roberto 45; Corinaldo 42; Terre del Lacrima 38; Monsano, Aurora Jesi 36; Rosora Angeli 35; Serrana 30; Senigallia Calcio, Monte Porzio 24; Borgo Molino 10.

Prossimo turno. Aurora Jesi-Monte Porzio; Borgo Molino-Avis Arcevia; Chiaravalle-Monsano; Corinaldo-Senigallia Calcio; Cupramontana-Serrana 1933; Olimpia Ostra Vetere-Monte Roberto; Rosora Angeli-Terre del Lacrima; Trecastelli-Le Torri Castelplanio.

Girone D. Risultati. Agugliano Polverigi-Ankon Dorica 0-1; Giovane Offagna-Candia Baraccola 2-0; GLS Dorica-Osimo Stazione Five 4-0; Leonessa Montoro-Villa Musone 1-3; Loreto-Falconarese 1-2; Nuova Sirolese-Europa Calcio Costabianca 7-2; Piano San Lazzaro-Camerano 1-4; SA Castelfidardo-Palombina Vecchia 2-4

Classifica. Loreto 63; Agugliano Polverigi 56; Ankon Dorica 55; Palombina Vecchia 51; GLS Dorica 50; SA Castelfidardo 46; Nuova Sirolese 44; Piano San Lazzaro 42; Villa Musone 38; Osimo Stazione Five 35; Falconarese 34; Candia Baraccola, Leonessa Montoro 32; Camerano 30; Giovane Offagna 23; Europa Costabianca 8.

Prossimo turno. Ankon Dorica-SA Castelfidardo; Camerano-GLS Dorica; Candia Baraccola-Agugliano Polverigi; Europa Costabianca-Leonessa Montoro; Falconarese-Piano San Lazzaro; Osimo Stazione Five-Nuova Sirolese; Palombina Vecchia-Loreto; Villa Musone-Giovane Offagna.

Andrea Pongetti