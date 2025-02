Le ultime dichiarazioni. L’allenatore: "Chiediamo scusa ai nostri tifosi. Mollare ora sarebbe da sciocchi, serve grinta»

"Con il dottor Galliani c’è un confronto quotidiano, è chiaro che anche da parte mia dovranno arrivare delle risposte. La società vuole i risultati così come li vogliamo noi, siamo tutti sulla stessa barca. C’è voglia di andare avanti e ripartire dalla gara di domenica prossima". Queste le ultime parole di Salvatore Bocchetti da allenatore del Monza, prima che la società tornasse sulla scelta di inizio anno riaffidando la squadra ad Alessandro Nesta. "Bisogna ripartire chiedendo scusa ai tifosi, ripartire da uomini veri che hanno voglia di giocare e provare quello che i ragazzi sanno fare. Non abbiamo tempo, dobbiamo crescere e andare avanti: il campionato è lungo, anche le altre hanno perso e non dobbiamo mollare mai, sarebbe da sciocchi farlo adesso". Parole che resteranno, dalle quali ripartire. M.C.