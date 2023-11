Le ultime. Manuel Allegrucci rientra nel gruppo

L’Alma Juventus Fano riprende la preparazione in vista del secondo derby marchigiano consecutivo ospiti dell’Atletico Ascoli. Manuel Allegrucci è rientrato in gruppo già dalla scorsa settimana anche se per precauzione non è stato convocato contro la Vigor Senigallia, ma potrebbe essere in panchina ad Ascoli. Giuseppe Serges non sarà invece disponibile prima di gennaio, mentre il portiere Guido Guerrieri, alle prese con delle complicazioni post intervento, rimarrà ai box per almeno un altro mese. Tutto disponibile il resto della rosa che ha svolto nella giornata di martedì la seduta di defaticamento con corsa e parte atletica; chi non ha giocato e chi è subentrato ha poi effettuato una partitella a ranghi ridotti di due tempi da 15 minuti. La trasferta di Campobasso per la Coppa Italia è stata posticipata a mercoledì 29 novembre e questo permetterà alla squadra di svolgere due settimane di allenamento classico.

l.f.