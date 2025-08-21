Le ultime. Pineto cambia il tridente. Tocca a Pellegrino

Il Supplementare del "Benelli" apre le porte, dalle 18 alle 19,15 del 1° e del 3 settembre, a tutti quei bambini e quelle bambine nate tra il 2015 e il 2021 per un Open Day nell’ Academy. Intanto la truppa di Stellone affronterà domani il Pineto in trasferta e il 29 il Rimini in casa per il campionato di serie C che va ad iniziare. Per gli abruzzesi l’unico cambiamento di formazione rispetto alla sconfitta di Coppa Italia ai rigori contro l’Ascoli sarà nel tridente d’attacco con Alessandro Pellegrino, squalificato in Coppa, che sostituirà Marrancone sulla corsia destra. All’ esordio davanti al proprio pubblico, dopo essersi rivelato una sorpresa della scorsa stagione, il Pineto al suo terzo anno in C vorrà fin da subito confermarsi grande.

l.m.