Le ultimissime di oggi di calciomercato: Zaleskwi all'Atalanta, il Milan insiste su Hojlund

Milano, 17 agosto 2025 – Dopo il mancato accordo per la cessione di Ademola Lookman, Inter e Atalanta tornano a fare affari assieme: la Dea, dopo aver sondato il terreno per un possibile ritorno a Bergamo di Gosens, ha infatti virato improvvisamente sull’esterno classe 2002, trovando in pochissime ore un accordo con i nerazzurri meneghini. Dalla cessione di Zalewski, che è atteso già nella giornata di domani a Bergamo per sostenere le visite mediche di rito, l’Inter ricaverà una cifra prossima ai 17 milioni di euro, realizzando così una plusvalenza di circa 10 milioni dal momento che ha pagato il riscatto di Zalewski 7 milioni poche settimane fa, dopo che il giocatore era arrivato alla Pinetina nel mercato di gennaio. Resta ora da capire se questo affare sull’asse Milano-Bergamo, che è comunque slegato dalla questione Lookman, possa agevolare in qualche modo una ripresa dei negoziati per portare l’esterno d’attacco nigeriano alla corte di mister Chivu. Zalewski potrebbe però non essere l’unica uscita di casa Inter: resta infatti sul mercato anche Kristjan Asslani, su cui è tornato forte l’interesse del Bologna, alla ricerca di un rinforzo in mezzo al campo. L’accordo tra le parti è però ben lontano da essere finalizzato in questo caso, perché i nerazzurri valutano il giocatore circa 15 milioni, una cifra ritenuta ancora troppo alta dai rossoblù felsinei. Sul fronte opposto dei Navigli, quello rossonero del Milan, in attesa del primo turno di Coppa Italia contro il Bari, si è continuato a lavorare sottotraccia per provare a regalare a mister Massimiliano Allegri un rinforzo in attacco che risponde al nome di Rasmus Hojlund. Il danese, già visto in Italia con l’Atalanta, non rientra nei piani del tecnico dello United Ruben Amorim, che lo ha lasciato fuori dall’elenco dei convocati per l’esordio in Premier dei Red Devils, ma prima di dare il definitivo assenso a un passaggio in rossonero vuole garanzie su una permanenza potenzialmente pluriennale a Milano. La prossima settimana sarà a dir poco decisiva in questo senso. La Roma spinge invece per finalizzare gli ingressi di Bailey e Sancho, con Manu Koné che potrebbe lasciare la capitale soltanto a fronte di un’offerta ritenuta irrinunciabile. Con le valigie in mano anche Pellegrini e Baldanzi, su cui c’è l’interesse del Bologna, che prova a chiudere anche per il terzino Zanoli. Decisamente attiva anche l’Udinese che, dopo aver superato la concorrenza del Bologna assicurandosi Miller, ha messo nel proprio mirino di mercato anche Nicolò Zaniolo, il quale ha fatto ritorno (temporaneo) al Galatasaray dopo la parentesi in prestito alla Fiorentina. Resta da trovare però la quadratura del cerchio su valutazione del giocatore e formula del trasferimento (i turchi spingono per la cessione a titolo definitivo). La Juventus continua a monitorare la situazione le situazioni legate a Hjulmand e Molina ma deve prima cedere quantomeno Douglas Luiz, a un passo dal Nottingham Forrest. Infine, il Como sogna il colpaccio Laporte per puntellare la difesa e chiudere un mercato faraonico, la Cremonese si avvicina Sanabria e l’ex Milan e Bologna Davide Calabria si trasferisce in Grecia al Panathinaikos.