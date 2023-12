League 1, la squalifica. Stop Donnarumma, salta Nantes e Lille

Il momento più buio. Gigio Donnarumma e le ultime settimane: un incubo per il portiere italiano del Psg, espulso l’ultima giornata e squalificato due turni. La pietra dello scandalo è l’uscita a gamba tesa su Casimir del Le Havre. L’estremo difensore della Nazionale salterà le sfide con Nantes e Lille. In mezzo, c’è la decisiva sfida di Champions League di mercoledì a Dortmund contro il Borussia. Nel frattempo però i tifosi del PSG hanno un nuovo idolo, la riserva Arnau Tenas, 22 anni, entrato al posto di Gigio dopo l’espulsione. Su questo punto ha parlato l’ex portiere e campione del mondo ‘82 Giovanni Galli: "Forse un po’ di sana rivalità può far bene a Donnarumma. Se avesse una concorrenza agguerrita, probabilmente la superficialità la metterebbe da parte e la concentrazione si alzerebbe di più".