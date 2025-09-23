Coppa Italia, Lecce-Milan: Allegri lancia Nkunku dal 1'. Tra i pugliesi c'è l'ex Camarda

Milano, 23 settembre 2025 – Galvanizzato dal rotondo 3-0 rifilato sabato all’Udinese al Bluenergy Stadium, valso il terzo successo di fila senza gol subiti, il Milan si rituffa nella Coppa Italia per disputare il secondo turno. Avversario dei rossoneri questa sera (calcio d’inizio alle ore 21 con diretta su Italia 1) a San Siro, dopo il Bari sconfitto 2-0 in agosto, è un’altra squadra pugliese: il Lecce di Di Francesco, che nel primo turno ha superato la Juve Stabia ma ha iniziato la stagione decisamente in salita, avendo rimediato un solo punto in quattro giornate, perdendo anche contro il Milan (2-0) poche settimane fa.

Due squadre che sono insomma partite a due velocità opposte. Più spedita quella dei rossoneri, ma mister Massimiliano Allegri – che questa sera sconterà il secondo turno di squalifica in Coppa Italia – vuole comunque tenere i piedi per terra e mantenere alto il livello della concentrazione in vista della sfida: “Per noi la Coppa Italia rappresenta uno degli obiettivi della stagione. Del campionato ricominceremo a parlarne da mercoledì. Con il Lecce c’è una partita da vincere, importante per noi perché vogliamo andare avanti e arrivare a giocare l’ottavo di finale. Non sarà semplice, anche perché abbiamo soltanto 90 minuti per portarla a casa. Bisognerà cercare di non arrivare infatti alla lotteria dei rigori perché lì può succedere di tutto. Arrivare alla finale di Roma sarebbe bellissimo ma per arrivarci bisogna fare un percorso che quest’anno è iniziato molto prima. Servirà l’approccio giusto e grande rispetto del Lecce che è una squadra che gioca, avrà zero pressione addosso e avrà voglia di fare l’impresa a San Siro. Bisognerà essere bravi nel voler portare a casa un’altra vittoria”. Sulla formazione, il tecnico toscano ha preferito non sbilanciarsi: “Scenderà in campo la miglior formazione possibile. Non schiererò qualcuno per poterlo provare o vedere”.

Le possibili scelte di Allegri e Di Francesco

Allegri – che sarà sostituito ancora dal vice Marco Landucci – opterà ancora per l’ormai collaudatissimo 3-5-2 dando però un po’ di riposo ad alcuni dei titolarissimi delle prime giornate di campionato: tra i pali della porta rossonera farà ritorno Mike Maignan, protetto da un terzetto formato da Tomori, Gabbia e De Winter, in vantaggio nel ballottaggio con Pavlovic. Novità anche sull’out di sinistra dove si rivedrà il 2005 Bartesaghi. Sulla destra confermatissimo Saelemaekers, con Ricci lanciato dal 1’ in regia, spalleggiato dalle mezzali Loftus-Cheek e Rabiot. Davanti, infine, spazio all’inedita coppia Nkunku-Gimenez. Il Lecce di Di Francesco risponderà con un 4-3-3 a trazione anteriore e qualche novità: saranno Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar e Ndaba a comporre la linea a quattro di difesa a protezione di Falcone. Kaba e Kovac saranno invece le mezzali ai lati di Berisha, mentre a formare il tridente d’attacco dovrebbero essere Banda, l’ex rossonero Camarda e N’Dri.

Orario e dove vedere la gara in TV

La partita Milan-Lecce, valida per il secondo turno della Coppa Italia, sarà visibile oggi, martedì 23 settembre, alle ore 21 in chiaro e in esclusiva su Italia 1 e in streaming su sito e app di Mediaset Infinity.

Probabili formazioni:

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku. All. Allegri.

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Ndaba; Kaba, Berisha, Kovac; Banda, Camarda, N’Dri. All. Di Francesco.