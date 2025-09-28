Lecce-Bologna 2-2, gioia Camarda all’ultimo respiro

Lecce, 28 settembre 2025 – Finisce 2-2 tra Lecce e Bologna con un finale al cardiopalma. Giallorossi avanti con Coulibaly, la squadra di Italiano la ribalta con il calcio di rigore di Orsolini e la rete di Odgaard, ma in pieno recupero Camarda regala a Di Francesco un pareggio ormai insperato.

Orsolini replica a Coulibaly

Di Francesco sceglie Stulic al centro dell’attacco con Morente e Pierotti a supporto, Italiano concede una chance a Rowe e Dallinga per la prima volta dal 1’. Pronti via e il Bologna sfiora il vantaggio: Rowe entra in area di rigore dal versante sinistro e calcia sul secondo palo, super intervento di Falcone che salva. Al 13’ è il Lecce che la sblocca: gran parata di Skorupski su Pierotti, Morente ripropone al centro con Coulibaly che approfitta di un batti e ribatti per fare 1-0. Al 19’ salentini vicini al raddoppio: suola di Coulibaly per Morente, missile con il destro deviato da Lucumi che si infrange sulla traversa. Fatica a reagire la squadra di Italiano che però al 45’ guadagna un calcio di rigore per fallo di Kouassi su Dallinga: dal dischetto Orsolini spiazza Falcone e fa 1-1.

Camarda all’ultimo respiro

La prima chance della ripresa è di marca leccese e arriva al 60’: Morente premia la corsa di Gallo, palla a rimorchio per Coulibaly che piazza con il destro ma colpisce il palo. Al 66’ Bernardeschi perde una palla sanguinosa al limite dell’area: Gallo si presenta a tu per tu con Skorupski ma si fa ipnotizzare il portiere polacco. Al 71’ la ribalta il Bologna: scarico di Bernardeschi per Holm, cross di prima intenzione per Odgaard che di destro fulmina Falcone grazie anche ad una deviazione di Thiago Gabriel. All’80’ terzo legno colpito dal Lecce, questa volta con Pierotti: colpo di testa che si infrange sul palo. Al 90’ Thiago Gabriel ha sulla testa la palla del 2-2: fuori. All’ultimo secondo Camarda stacca di testa su corner di Berisha e batte Skorupski: finisce 2-2 al Via del Mare.