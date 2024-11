Lecce-Juventus, Motta ancora con Weah da 9. Probabili formazioni e orario tv

Lecce, 30 novembre 2024 - Il Lecce per dare continuità alla vittoria ottenuta sul campo del Venezia. La Juventus per ritrovare il successo e superare le difficoltà legate all'emergenza dell'infermeria piena. In occasione del Sunday Night della 14esima giornata di serie A, si affrontano al Via del Mare i giallorossi e i bianconeri. Marco Giampaolo potrebbe diventare il primo allenatore della storia salentina a vincere entrambe le prime due gare di Serie A alla guida del Lecce. Dall'altra parte, in caso di pareggio, Madama stabilirebbe il suo nuovo record di gare pareggiate nel massimo campionato in un singolo anno solare: attualmente è a quota 17, come solo nel 1956 era successo in precedenza.

I precedenti

Il Lecce ha perso 11 partite casalinghe contro la Juventus in Serie A (3V, 4N). Contro nessuna squadra ha fatto peggio (11 sconfitte interne anche contro l'Inter). La formazione salentina ha segnato un solo gol nelle ultime quattro partite casalinghe contro i torinesi nel massimo campionato, rimanendo a secco tre volte, tante quante nelle precedenti otto. La Vecchia Signora ha vinto le ultime due trasferte contro il Lecce in Serie A senza mai subire gol (1-0, 3-0) e, in generale, non ha mai registrato tre clean sheet di fila sul campo dei pugliesi nel massimo campionato (due anche tra novembre 2004 e ottobre 2005). I bianconeri hanno realizzato tre reti nell’ultima trasferta contro il Lecce in Serie A, tante quante quelle segnate nelle precedenti quattro in casa dei pugliesi nella competizione.

Le curiosità

Il Lecce – vittorioso a Venezia – non riesce a collezionare due successi di fila in Serie A da aprile (contro Empoli e Sassuolo). La formazione pugliese ha pareggiato l’ultimo incontro interno di Serie A (1-1 contro l'Empoli) e potrebbe registrare due segni “X” di fila davanti ai propri tifosi nella competizione per la prima volta da novembre-dicembre 2023 (contro il Milan e il Bologna in quel caso). La Juventus è una delle tre squadre imbattute nei maggiori cinque campionati europei in corso (assieme a Bayern Monaco e PSG), oltre a essere una delle due con meno gol incassati (sette, al pari dei bavaresi) e quella che in assoluto vanta più clean sheet (10). I torinesi hanno pareggiato almeno 19 partite in un singolo anno solare in tutte le competizioni per la prima volta dal 1999 (19 anche in quel caso); inoltre dal 1929/1930 solo nel 1998 (20) i bianconeri hanno impattato più gare. La Vecchia Signora ha conquistato 11 clean sheet tra tutte le competizioni in questa stagione e nessuno ha fatto meglio tra le squadre dei maggiori cinque tornei europei (11 anche Bayern Monaco e Inter); in generale, i bianconeri potrebbero mantenere la porta inviolata in 12 delle prime 19 gare stagionali per la prima volta dal 2014/2015 (12 in quel caso). La Juventus ha già collezionato quattro 0-0 in questo campionato, tanti quanti in tutto l’intero torneo di Serie A 2023/2024: per trovare una stagione dei bianconeri nel massimo campionato con più 0-0 bisogna tornare al 2011/2012, quando la squadra piemontese allenata da Antonio Conte chiuse l’annata con cinque 0-0.

Le parole di Thiago Motta

"Vogliamo fare una buona prestazione in tutti i sensi, anche dal punto di vista del gioco, che serve per fare risultato. Il Lecce viene da una vittoria, il nuovo allenatore porta entusiasmo, si crea un ambiente positivo. Con il Venezia hanno fatto una buona prestazione, hanno giocatori interessanti, con un allenatore che dà tanto a livello di organizzazione. Giocano in casa, vorranno metterci in difficoltà, pressandoci. Dovremo essere bravi ad uscire dal pressing, affronteremo una squadra complicata, dobbiamo pensare a noi e dare del nostro meglio, sapendo dove portare la partita per ottenere il risultato. Gli indisponibili sono Bremer, Nico Gonzalez, Milik, Douglas Luiz, Adzic, Cabal, Vlahovic, Savona e McKennie. I giovani che verranno con noi sono Papadopoulos, Pagnucco, Owusu, Montero e Pugno. Ho totale fiducia nei miei giocatori, in chi giocherà la partita. Ognuno di noi deve dare il massimo per aiutare la squadra: è chiaro che in questa situazione dobbiamo dare tutti di più. Quando ci saranno più giocatori disponibili, aiuteranno la squadra. Tutte le squadre stanno subendo infortuni. Ma io sono completamente concentrato su chi è disponibile oggi, sempre aspettando il recupero di chi non è disponibile. Fagioli? Come tutti gli altri, deve continuare ad impegnarsi per fare la differenza, anche da subentrante. Vedremo se partirà titolare per aiutare la squadra".

Le probabili formazioni

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Dorgu, Krstovic, Pierotti. All. Giampaolo.

Juventus (4-2-3-1): Perin; Danilo, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; Weah. All. Motta.

La designazione arbitrale

La sfida fra Lecce e Juventus sarà diretta dal sig. Antonio Rapuano della sez. di Rimini, coadiuvato dagli assistenti i sig.ri Filippo Meli della sez. di Parma - Stefano Alassio della sez. di Imperia. IV Ufficiale il sig. Daniele Perenzoni della sez. di Rovereto. Al VAR il sig. Simone Sozza della sez. di Seregno; AVAR il sig. Davide Ghersini della sez. di Genova.

Orario e dove vedere l'incontro

Lecce-Juventus è in calendario per domenica 1 dicembre, con calcio d'inizio fissato alle 20:45. La partita verrà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per seguirla in tv, oltre all'abbonamento alla piattaforma, è necessario essere muniti di una smart tv su cui scaricare l'app, oppure si dovrà collegare al proprio televisore un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Tv Stick, oppure un decoder Sky Q o una console come PlayStation 4 o 5, XboX One, One S e One X. Sarà possibile seguire il match anche in streaming, attraverso il sito o l'applicazione di Dazn.

