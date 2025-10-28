Lecce-Napoli 0-1, Anguissa spezza il tabù trasferta e Camarda sbaglia un rigore

Lecce, 28 ottobre 2025 - A fronte di un ruolino di marcia perfetto al Maradona, il Napoli versione corsaro è reduce da ben 4 sconfitte consecutive tra Serie A e Champions League. Al Via del Mare arriva la chance per interrompere la striscia ma, dopo un primo tempo equilibrato e senza particolari chance su entrambi i lati, nella ripresa la prima grossa chance di cambiare il risultato la ha il Lecce, che dopo una lunga revisione al Var si vede assegnare un rigore per un fallo di mano di Juan Jesus: sul dischetto va il golden boy del calcio italiano Camarda, che a distanza potrebbe fare un grande favore al 'suo' Milan, ma l'esecuzione è tutt'altro che impeccabile, specialmente al cospetto di un para-rigori come Milinkovic-Savic. Si tratta del turning point della partita, perché dall'altro lato, sempre da calcio piazzato, gli azzurri passano in vantaggio con Anguissa, l'uomo dei gol pesantissimi che di testa gira nel sacco una punizione di Neres. Per il Napoli, oggi in tenuta da Halloween, matura una vittoria sporca, un po' la solita 'alla Conte', ma anche per questo motivo molto pesante nell'economia del campionato che, in attesa della Roma, vede ora una nuova capolista solitaria, che nell'occasione fa anche pace con le partite lontano dall'isola felice di Fuorigrotta.

Le formazioni ufficiali

Di Francesco sceglie un 4-3-3 che tra i pali vede Falcone, con Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel e Gallo in difesa, Coulibaly, Ramadani e Berisha all'altezza della mediana e, in attacco, Pierotti e Banda a supporto di Camarda. Stesso modulo per Conte, che tra i pali schiera Milinkovic-Savic, protetto da Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus e Olivera: a centrocampo tocca ad Anguissa, Gilmour ed Elmas, mentre in attacco agiscono Politano, Lucca e Lang.

Primo tempo

Il Napoli prende subito dominio del campo e le prime iniziative sono un cross di Lang spazzato via dalla difesa del Lecce e una botta in corsa di Lucca respinta da Berisha. Al 12' Gilmour si avventa su una seconda palla e tira, trovando il tocco decisivo di una maglia giallorossa, buono a mandare la palla in corner. Il forcing azzurro prosegue e al 14' Lang va da Di Lorenzo, che fa la sponda per Lucca, a sua volta anticipato in maniera provvidenziale da Gaspar: arriva un altro giro dalla bandierina, alla quale si presenta Politano, la cui parabola arma il colpo di testa fuori bersaglio di Olivera. Al 17' proprio Politano si mette in proprio con un mancino tagliato che Lucca, al posto sbagliato al momento sbagliato, devia sul fondo, salvando un Lecce in apnea. Proprio dopo questo spavento i padroni di casa si svegliano dal torpore e cominciano a guadagnare campo, fino ad arrivare al tiro per la prima volta al 25', quando Pierotti apparecchia per il rimorchio di Berisha, che dal limite apre troppo la traiettoria. Al 28' Banda sfonda a sinistra e mette in mezzo un gran cross diretto a Camarda: Buongiorno di testa sventa una minaccia molto pericolosa, mentre dall'altro lato Falcone smanaccia il traversone basso di Olivera, con la palla che diventa buona per Politano, che la spara alle stelle. Al 35' Olivera, lanciato da Gilmour, penetra in area ma sbatte contro Falcone, che difende al meglio il primo palo: Tiago Gabriel poi completa il disimpegno quasi sulla linea. I minuti di recupero sono 2, che vedono a sorpresa il Lecce rendersi pericoloso sul lancio di Banda per Camarda, che addomestica la palla (toccandola anche con il braccio) e col sinistro non va lontano dall'incrocio: poi l'arbitro Collu fischia due volte, confermando lo 0-0 a metà gara.

Secondo tempo

Di Francesco lascia negli spogliatoi Pierotti, rimpiazzato da Tete Morente: Conte è invece costretto a sostituire poco dopo la ripresa del gioco Lang, sostituito da Neres. Al 49' Falcone di testa anticipa Lucca su un lancio lungo, ma non è finita qui: la palla diventa buona per Elmas, che trova sulla sua strada Gaspar ma pure la segnalazione del fuorigioco. La squadra arbitrale diventa protagonista al 55', quando dopo una lunga revisione al Var viene punito un tocco di mano in area di Juan Jesus sul colpo di testa di Gaspar dagli sviluppi di calcio d'angolo: sul dischetto va Gaspar, ipnotizzato da Milinkovic-Savic. Nonostante la delusione, i giallorossi restano in zona offensiva, mentre Conte chiama un triplo cambio: salgono Spinazzola, McTominay e Hojlund e scendono Olivera, Politano e Lucca: anche Di Francesco cambia ancora, inserendo N'Dri per Banda. Al 69', dopo una fase complessa, il Napoli torna in attacco, guadagnando una punizione con Gilmour: la battuta però è di Neres ed è il suggerimento perfetto per la girata di testa di Anguissa. La prima contromossa di Di Francesco è l'ingresso di Stulic per Camarda. Sono ancora gli azzurri ad attaccare e al 71' Elmas carica il tiro, senza però inquadrare la porta. Sponda Lecce, una conclusione loffia quasi da centrocampo di Berisha diventa la fotografia del momento dei suoi, che hanno accusato il contraccolpo psicologico: proprio l'albanese fa spazio a Pierret, ma a entrare è anche Maleh per Coulibaly. L'ultima mossa di Conte è Gutierrez per Elmas: l'obiettivo è difendere un vantaggio prezioso dal forcing finale del Lecce, che c'è seppur più sotto la spinta dei nervi che della razionalità. I minuti di recupero sono 7 che il Napoli prova ad anestetizzare tenendo la sfera nella metà campo avversaria. E in questo modo gli azzurri sfiorano anche il colpo del ko quando Veiga alza di poco sopra la propria traversa un cross basso di Neres: sul prosieguo dell'azione Di Lorenzo tira ma è una telefonata per Falcone. Di fatto, la partita finisce qua: vince il Napoli, che torna corsaro dopo ben 4 sconfitte di fila in trasferta e, in attesa della Roma, allunga in testa alla classifica.