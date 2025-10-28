Lecce-Napoli, Conte: “Vittoria pesante. Gli infortuni? Stiamo facendo di necessità virtù”

Lecce, 28 ottobre 2025 – Quando c'è da risolvere partite chiuse, sbloccando situazioni complicate, l'uomo giusto al momento giusto è spesso Anguissa: ne fa le spese anche il Lecce, che cade per mano di un colpo di testa del centrocampista azzurro dagli sviluppi di una punizione dopo che Camarda, sempre restando in tema di calci piazzati, aveva fallito un rigore assegnato per fallo di mano di Juan Jesus. Per la gioia di Conte, che ritrova la vittoria in trasferta proprio nella sua terra.

Le dichiarazioni di Conte

Ai microfoni del dopopartita, il tecnico salentino si gode una vittoria pesantissima sotto diversi punti di vista. "Queste partite non sono mai semplici, soprattutto dopo una gara come quella con l'Inter nella quale hai speso tante energie fisiche e mentali. Oggi abbiamo giocato contro una buona squadra, è sempre difficile scendere in campo qui a Lecce. Secondo me dovevamo gestire meglio la parte finale, anche se non abbiamo rischiato tanto. La testa viene prima di tutto". Conte non è pienamente soddisfatto della prova disputata dai suoi, ancora alle prese con una pesantissima emergenza infortuni: per l'allenatore azzurro la risposta caratteriale del Napoli a questi problemi e ad altri episodi avversi è stata soddisfacente.

"Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, prendendo anche un palo. Nella ripresa c'è stato questo rigore che avrebbe potuto cambiare la storia, ma Milinkovic-Savic è stato bravo e il resto lo abbiamo fatto noi andandoci a prendere la vittoria. Ci si dimentica troppo in fretta di questo inizio di stagione in cui stiamo facendo di necessità virtù". L'arringa odierna di Conte si sposta sul tasto infortuni. "Si è parlato di grandi rinforzi, ora qualcuno dice che ne abbiamo giovato di infortuni come quelli di Lukaku e De Bruyne: per me è un qualcosa di assurdo. Basti pensare che come portiere ora abbiamo solo Milinkovic-Savic e in estate qualcuno si chiedeva del perché di questo investimento tra i pali".

Se queste sono le note dolenti di inizio stagione, l'altra faccia della medaglia è un Anguissa sempre più costante e devastante in zona gol. "Sono molto contento per Franck, se ha sempre la spina attaccata ci sono pochi giocatori come lui e, inoltre, può migliorare ancora nella conclusione. I gol li dobbiamo trovare, da più parti arrivano e meglio è". La chiacchierata di Conte davanti a microfoni e taccuini si chiude con un aggiornamento sulle condizioni di Lang, l'ennesimo azzurro alle prese con problemi fisici. "Ha avuto due colpi sullo stesso punto, penso sia un indurimento del muscolo e non una rottura. Sono contento anche per lui che era alla prima partita da titolare. Dobbiamo coinvolgere tutti in una situazione di difficoltà. Lo spirito - conclude Conte - non ci deve mai mancare".