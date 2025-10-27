Lecce-Napoli, probabili formazioni e orari tv. Conte torna al 4-3-3 con Lucca davanti

Napoli, 27 ottobre 2025 - La vittoria al Maradona sull'Inter ha ridato ossigeno (oltre alla vetta della classifica condivisa con la Roma) al Napoli dopo il primo momento difficile della stagione, ma per compiere un altro passo verso la guarigione serve sbloccarsi anche in trasferta, ambito nel quale a referto, tra Serie A e Champions League, ci sono ben 4 sconfitte di fila: a tal riguardo, l'appuntamento fissato al Via del Mare di Lecce per martedì 28 ottobre alle 18.30 sembra quello più propizio per provare a spezzare il tabù. Ma, al contempo, potrebbe essere anche una trappola da disinnescare al meglio.

Le probabili formazioni

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Morente. Allenatore: Di Francesco Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lucca, Neres. Allenatore: Conte

Orario e dove vedere Lecce-Napoli in tv e in streaming

Lecce-Napoli (fischio d'inizio alle 18.30) sarà trasmessa in diretta da Dazn, la cui app è disponibile anche sui dispositivi Amazon Firestick, Google Chromecast, TIMVISION Box e sulle console PlayStation e XBox. I clienti abbonati sia a Dazn che a Sky potranno inoltre seguire la sfida attivando 'Zona Dazn' e collegandosi col canale numero 214 di Sky.

Qui Napoli

Ai già infortunati Romelu Lukaku, Nikita Contini, Stanislav Lobotka e Alex Meret nell'ultimo turno si è aggiunto Kevin De Bruyne, che rischia di averne fino al termine dell'anno per un guaio muscolare piuttosto serio. Cattive notizie per Antonio Conte, protagonista di una vigilia silente ma determinata: alla luce dell'assenza del belga, il tecnico azzurro conta di tornare al 4-3-3, con Vanja Milinkovic-Savic in porta, Giovanni Di Lorenzo, Sam Beukema, Juan Jesus e Miguel Gutierrez in difesa nel segno di un turnover a metà, con Alessandro Buongiorno e Leonardo Spinazzola ad accomodarsi in panchina. Tutto invariato a centrocampo, dove agiranno André-Frank Zambo Anguissa, Billy Gilmour e Scott McTominay, ossia più della metà dei marcatori che hanno steso l'Inter: la novità principale riguarda proprio l'MVP dello scorso campionato che, a meno che non salgano vertiginosamente le quotazioni di Elijf Elmas sempre nell'ambito del turnover, tornerà sulle zolle di sua competenza, abbandonando la corsia mancina dove invece ci sarà David Neres dopo al buona prova da falso nove, con tanto di assist servito. In trasferta, però, davanti servono chili e centimetri e la voglia è quella di non rischiare il rientrante Rasmus Hojlund: nuova chance in vista quindi per Lorenzo Lucca dopo un inizio di avventura in azzurro molto balbettante, con Matteo Politano a destra come di consueto.

