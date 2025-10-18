Lecce-Sassuolo 0-0, al Via del Mare vince la noia

Lecce, 18 ottobre 2025 - Sia Lecce che Sassuolo si erano presentate al meglio alla sosta appena andata in archivio: i giallorossi avevano battuto a domicilio il Parma, facendo un balzo importante in classifica, mentre i neroverdi, reduci da 2 vittorie di fila, avevano avuto la meglio prima dell'Udinese e poi del Verona. Alla luce di questo buon momento di forma psicofisica ci si aspetterebbe un match spettacolare e ricco di occasioni, ma il primo tempo del Via del Mare è l'esatto opposto: noia, sbadigli e pochissime chance, se non addirittura nessuna su entrambi i fronti. La ripresa, nonostante un pizzico in più di vivacità portato dalle sostituzioni su entrambi i fronti, non modifica né lo spartito né il risultato: al triplice fischio è 0-0, e mai come in questo caso non si può parlare di risultato poco fedele a quanto sfoggiato (o meno) in campo dalle due squadre, che hanno comunque il merito di muovere la rispettiva classifica pur in un sabato di poco ispirazione offensiva, trovando così quella continuità tanto cara agli allenatori. La partita a scacchi tra Di Francesco e Grosso finisce senza che nessuno riesce a pescare la mossa buona e così alla fine il punteggio con gli occhiali viene accettato di buon grado da tutti i protagonisti in campo, nonostante una punta di nervosismo finale. Forse l'unico sussulto del pomeriggio da sbadigli del Via del Mare, che assiste a uno spettacolo che fa il pari con il cielo nuvoloso di oggi del Salento.

Le formazioni ufficiali

Di Francesco sceglie un 4-3-3 aperto da Falcone, con Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel e Gallo in difesa e il trio composto da Coulibaly, Ramadani e Berisha in mezzo al campo: davanti invece tocca a Pierotti, Stulic e Tete Morente. Grosso replica con lo stesso modulo, che tra i pali vede Muric, con Walukiewicz, Idzes, Romagna e Doig nel reparto arretrato: in mezzo al campo ci sono Vranckx, Matic e Thorstvedt, mentre la linea d'attacco vede figurare Berardi, Pinamonti e Laurienté.

Primo tempo

Al 3' Pierotti punta e supera Doig prima di andare da Ramadani, la cui conclusione termina alta: poco dopo c'è la prima fiammata ospite con Berardi, vana, prima che Gallo cerchi invano Stulic con un cross invece preda di Muric, che al 14' è attento sulla botta scagliata da Veiga dopo una percussione in area. Dall'altro lato va al tiro Laurienté, ma Falcone può dormire sonni tranquilli prima di doversi sporcare i guantoni sulla conclusione di Vranckx. I ritmi restano bassi e il Lecce prova così a rompere l'equilibrio guadagnando un paio di corner ravvicinati: su uno svetta Pierotti, trovando un'altra deviazione di Pinamonti in calcio d'angolo. Al 37' c'è la prima vera chance del match su entrambi i fronti e il merito è di Stulic, che con una conclusione dalla distanza sfiora il secondo palo: Berisha prova a fare meglio del compagno di squadra, ma la mira è decisamente più infelice. L'arbitro Crezzini assegna 1' di recupero che, in linea con l'intera partita, non regala sussulti ed emozioni: al duplice fischio al Via del Mare, in una giornata neanche particolarmente clemente dal punto di vista climatico, è uno 0-0 nel segno di noia e sbadigli.

Secondo tempo

La ripresa, tra l'altro con gli stessi protagonisti in campo, inizia nel segno del medesimo canovaccio, interrotto da un corner guadagnato a testa: quello del Sassuolo si risolve in un cross docile di Matic preda di Falcone, mentre quello del Lecce vede una girata al volo di Berisha respinta alla buona dalla difesa ospite. Al 56' Laurienté, praticamente all'ultima chance della sua partita tutt'altro che indimenticabile, potrebbe fare molto meglio sugli sviluppi di un contropiede: servirebbe un cross morbido verso il centro, ma arriva una fucilata che nessun compagno può sfruttare. Grosso apre la girandola delle sostituzioni inserendo Pierini e Iannoni per Laurienté e Vranckx: Di Francesco invece getta nella mischia Helgason e Camarda, che rimpiazzano Coulibaly e Stulic. Poco prima dei cambi della squadra di casa, Veiga aveva pasticciato regalando la palla a Berardi, che dal canto suo non era riuscito a trovare il bersaglio. Al 65' prova a suonare il primo squillo Pinamonti, ma neanche la sua mira è felice: passano 5' e dall'altro lato ci prova Berisha, ma la palla sfila ancora più lontana dallo specchio. Grosso rimette mano alla panchina e si gioca le carte Candè e Cheddira, che sostituiscono Romagna e Pinamonti, mentre Di Francesco lancia Banda e richiama in panchina Pierotti. Qualcosa si muove, perché al 76' proprio il volto nuovo Helgason va al tiro che però, complice una deviazione, diventa una pezza bagnata per Muric. All'83' Gaspar ci prova di testa, ma ancora senza la mira buona per sbloccare la situazione. Di Francesco esaurisce i cambi lanciando Pierret e N'Dri per Berisha e Tete Morente prima che l'arbitro segnali 4' di recupero. Proprio in questo extra time il Lecce prova a regalarsi una gioia inattesa e forse anche immeritata per lo svolgimento del match, ma Muric provvidenziale nell'uscita sul filtrante di Pierret per Helgason. Gli animi si scaldano nell'area salentina quando Tiago Gabriel viene abbattuto da una pallonata scagliata dagli avanti del Sassuolo, che si ritrovano così un corner che vale come l'ultima chance del match: Doig ci prova da fuori a gioco da fermo e il nervosismo sale ancora di più, così come aumentano i cartellini sventolati da Crezzini. Di fatto, sono le uniche modifiche al tabellino dell'arbitro, che poi fischia tre volte, certificando uno 0-0 fedele specchio di quanto visto (o non visto) in campo e tutt'altro che indimenticabile.