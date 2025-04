Lecco-Albinoleffe: Sfida Cruciale per la Salvezza e la Classifica in Serie C

Il Lecco è alla ricerca di punti per blindare la salvezza diretta, mentre l’Albinoleffe di un risultato importante per consolidare la quarta piazza. A tre giornate dal termine della Serie C Girone A è vietato sbagliare, ogni passo falso lo si potrebbe pagare a carissimo prezzo. Lo sanno bene il Lecco di Federico Valente, quattordicesimo con 40 punti a +4 sulla zona playout, e l’Albinoleffe di Giovanni Lopez, quarto in classifica con 56 punti, che si affrontano al Rigamonti Ceppi oggi pomeriggio alle 17.30 in un match importantissimo per entrambe.

I blucelesti padroni di casa, reduci dalla sconfitta di misura a Padova contro la seconda forza del campionato maturata al termine di una buonissima prestazione, chiedono aiuto ai loro tifosi che anche oggi non faranno mancare il loro supporto per provare a superare l’ostacolo Albinoleffe. Una vera e propria bestia nera. Per chiudere il discorso salvezza, il Lecco dovrà cambiare l’approccio alla gara rispetto a Padova, dove ha subito due gol nei primi 15’. "Io e il mio staff abbiamo analizzato la situazione, purtroppo non è la prima volta che ci succede – ha detto mister Valente -. Sono certo che da qui alla fine cambieremo l’approccio alle partite". Oggi il tecnico non potrà contare sull’esperienza di Luca Marrone, out per squalifica, e sull’attaccante Fallou Sene, fuori per infortunio. Per il resto tutti abili in casa lecchese, per uno di quei match che può valere veramente una stagione.

Attenzione però all’Albinoleffe, una delle squadre più in forma del campionato che, sette giorni fa, ha spazzato via la Pro Vercelli e che ha in Zoma l’uomo capace di fare la differenza e portare scompiglio nelle difese avversarie. "L’obiettivo per questo finale di campionato diventa quello del mantenimento della posizione attuale - afferma il tecnico Giovanni Lopez -. Il destino in ottica quarto posto, classifica alla mano, è nelle nostre mani: faremo di tutto per provare a confermarci lassù sino al termine del torneo. Il Lecco? Si tratta di un avversario diverso rispetto a quella affrontato nella gara d’andata lo scorso novembre allo Stadium, con il nuovo alllenatore, Federico Valente, che ha portato la sua filosofia. Un avversario esperto e forte, che in casa - in tempi recenti - ha ottenuto risultati di rilievo contro Giana e Vicenza".

Probabili formazioni - Lecco (3-5-2): Furlan; Cavallini, Battistini, Martic; Di Dio, Frigerio, Zanellato, Marino, Kritta; Sipos, Galeandro. All.: Valente.AlbinoLeffe (3-5-2): Marietta; Borghini, Potop, Baroni; Barba, Zanini, Fossati, Parlati, Giannini; Zoma, Sorrentino. All. Lopez.