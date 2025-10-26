Lecco con un lampo. Sipos stende il Renate. Stadio al buio per 30’

di Roberto SanvitoMEDAIl Lecco sbanca Meda e resta al secondo posto appaiato al Brescia. Entrambe faranno il tifo per il Trento che ospiterà la capolista Vicenza nella giornata di oggi. Cronaca. Palleggio del Lecco nel primo quarto d’ora, poi all’improvviso la sventagliata da 50 metri di Zanellato per Rizzo, Ruiz Giraldo è colto impreparato come tutta la difesa nerazzurra, cross in mezzo e Sipos (foto) insacca da due passi. È il gol che sveglia la partita. E il Renate. Che reagisce. Già al 21’, ma è l’uscita a vuoto di Furlan a far sì che la punizione dalla tre-quarti di Kolaj possa definirsi pericolosa, i difensori sbrogliano. È Delcarro l’uomo più pericoloso per i brianzoli di casa, prima con un gran destro e poi di testa in mischia, in entrambe le occasioni la sfera esce davvero di un soffio. Dall’altra parte Nobile c’è ancora su Sipos troppo libero per battere di testa verso la porta avversaria nel cuore dell’area. La ripresa dura un’eternità, al 55’ due torri faro vanno in tilt e con mezzo campo al buio non si gioca per quasi mezz’ora. Le squadre entrano addirittura negli spogliatoi e alla ripartenza il ritmo ne risente in negativo. Prima dell’interruzione ci aveva provato in un paio di situazioni Delcarro, dall’altra parte erano stati Frigerio e Zanellato ma il risultato non cambierà fino al triplice fischio.